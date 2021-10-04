Китай заявив про виникнення нового вірусу Х

Голова Китайського центру контролю та профілактики захворювань (CDC) Гао Фу заявив, що людство в майбутньому зіткнеться з новим вірусом, і запропонував принципи співпраці для підготовки до нього.

Виступаючи на міжнародному форумі, присвяченому ролі науки і техніки в суспільстві, вчений пояснив, що зараз у світі точиться боротьба не лише із пандемією коронавірусу, але і з "інформаційною епідемією, коли інформаційні новини та дезінформація переплітаються.

Які нові пандемії загрожують світу в майбутньому

Однак у майбутньому світ неодмінно зіткнеться з чимось, що називається вірусом Х, який наразі не знає, якими характеристиками він володіє. Це може статися в будь-який час і в будь-якому місці, підкреслив пан Гао Фук, передає Sputnik News.

«Для майбутнього людства нам потрібно працювати разом, щоб вирішити проблему. У зв'язку з цим я пропоную "чотири С": співпрацю, конкуренцію, спілкування та координацію, іноді теж з третіми сторонами. - підсумовує експерт.

У березні понад 20 глав держав та міжнародних організацій закликали укласти міжнародний договір для запобігання новим пандеміям у майбутньому. Зокрема, ця ініціатива отримала підтримку канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, голови Європейської ради Шарля Мішеля та генерального директора ВООЗ Тедроса Гебрейєсуса.

27 січня засновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що світ не готовий до наступної пандемії, яка, за його словами, може бути в 10 разів гіршою за пандемію коронавірусу.

Водночас у листопаді 2020 року цей мільярдер зізнався, що нова пандемія може з’явитися через три роки. Однак він також зазначає, що людству може пощастити, коли "це станеться приблизно через 20 років".

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