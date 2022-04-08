Київський міський центр крові не працюватиме на прийом донорів два дні

Київський міський центр крові не працюватиме на прийом донорів два дні

Під час перерви у прийомі співробітники обстежуватимуть та перероблятимуть вже зібрану кров.

Київський міський центр крові не працюватиме на прийом донорів 9 та 10 квітня, передає КМДА.

Київський міський центр крові

Під час перерви у прийомі співробітники обстежуватимуть та перероблятимуть вже зібрану кров.

Із 24 лютого до 7 квітня Центр крові прийняв понад чотири тисячі донорів, що дало змогу заготовити понад 1800 літрів еритроцитарної маси.

Сьогодні всі медичні заклади безперебійно забезпечуються кров’ю та її компонентами, а Центр має сталий запас усіх групових належностей та резусів.

Із 11 квітня донорську кров прийматимуть на правому та лівому берегах:

вул. Максима Берлінського, 12 (8:00–16:00)

вул. Петра Запорожця, 26 (8:00 – 16:00)

Інформація та довідки: 093-199-34-16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.

Нагадаємо, вся кров, яку здають донори, буде використовуватися виключно в Україні і виключно для порятунку бійців української армії і мирного населення.

​​Кабінет Міністрів України з 25 лютого призупинив експорт препаратів крові на 30 днів.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.