Київський онкоцентр надає допомогу: для пацієнтів працює цілодобовий телефон

Передайте цю інформацію всім, хто її потребує.

Київський міський онкологічний центр готовий для надання фахової спеціалізованої допомоги киянам, які її потребують, передає КМДА.

Телефони для онкопацієнтів

Цілодобовий телефон для звернень: 067-703-60-70.

Телефон доступний із 10:00 до 13:00: 044-365-04-27.

Номери призначені для консультацій пацієнтів і організації спеціального та паліативного лікування хворих.

Для організації онкологічної допомоги на базі онкоцентру розгорнуто 15 хірургічних ліжок для вже прооперованих хворих, 20 хіміотерапевтичних (із них 5 для дітей), 5 радіологічних (для закінчення лікування радіологічних хворих), 20 ліжок паліативної допомоги онкологічним пацієнтам.

Готове до роботи приймально-сортувальне відділення для виконання ургентних оперативних втручань, надання амбулаторної хірургічної допомоги та хірургічних маніпуляцій.

Опрацьовані клінічні маршрути онкологічних хворих для надання спеціалізованої допомоги.

Проблем із харчуванням, водопостачанням та життєзабезпеченням у Київському міському онкологічному центрі наразі немає. Ротацію персоналу та його роботу налагоджено.