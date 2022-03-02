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Київський онкоцентр надає допомогу: для пацієнтів працює цілодобовий телефон

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Київський онкоцентр надає допомогу: для пацієнтів працює цілодобовий телефон

pixabay.com

Передайте цю інформацію всім, хто її потребує.

Київський міський онкологічний центр готовий для надання фахової спеціалізованої допомоги киянам, які її потребують, передає КМДА.

Телефони для онкопацієнтів

  • Цілодобовий телефон для звернень: 067-703-60-70. 
  • Телефон доступний із 10:00 до 13:00: 044-365-04-27.

Номери призначені для консультацій пацієнтів і організації спеціального та паліативного лікування хворих.

Для організації онкологічної допомоги на базі онкоцентру  розгорнуто 15 хірургічних ліжок для вже прооперованих хворих, 20 хіміотерапевтичних (із них 5 для дітей), 5 радіологічних (для закінчення лікування радіологічних хворих), 20 ліжок паліативної допомоги онкологічним пацієнтам.

Готове до роботи приймально-сортувальне відділення для виконання ургентних оперативних втручань, надання амбулаторної хірургічної допомоги та хірургічних маніпуляцій. 

Опрацьовані клінічні маршрути онкологічних хворих для надання спеціалізованої допомоги.

Проблем із харчуванням, водопостачанням та життєзабезпеченням у Київському міському онкологічному центрі наразі немає. Ротацію персоналу та його роботу налагоджено.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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