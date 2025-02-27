Коли хворіють діти: шість домашніх засобів, які варто спробувати

Якщо ви підозрюєте у дитини грип, найголовніше – забезпечити їй повноцінний відпочинок і достатню кількість рідини, щоб уникнути зневоднення.

Експерти з дитячого розвитку дали корисні поради, розповіли про стратегії та нагадали, як можна лікувати дітей домашніми засобами під час сезону грипу.

Про це пише WLNS Lansing.

Центри з контролю та профілактики захворювань повідомляють, що цей сезон грипу – найгірший за останні 15 років. За останніми даними, у США від грипу вже померли понад 19 тис. людей, понад 430 тис. осіб були госпіталізовані. Крім того, серед дітей поширюються респіраторні вірусні захворювання, зростає кількість випадків норовірусу та звичайної застуди.

У дитини можуть спостерігатися такі симптоми: кашель, втома, головний біль, біль у горлі, нежить або закладеність носа, а також підвищена температура чи озноб. Лікарі зазначають, що інколи важко відрізнити застуду від грипу. Однак якщо ви підозрюєте у дитини грип, найголовніше – забезпечити їй повноцінний відпочинок і достатню кількість рідини, щоб уникнути зневоднення.

6 домашніх засобів, які можуть допомогти у лікуванні грипу

Фізіологічний розчин – його можна купити в аптеці або зробити самостійно. Він допоможе у разі закладеності носа.

"Парова терапія" – це допоможе розрідити слиз і полегшити носове дихання. Найпростіший спосіб – прийняти гарячий душ у закритій ванній кімнаті, щоб вона наповнилася парою. 10-15 хв. такого "сеансу" можуть значно полегшити стан дитини.

Зволожувач повітря – найкраще використовувати холодну пару і ставити прилад неподалік від ліжка дитини. Це зменшить подразнення в горлі.

Мед – кілька ложечок допоможуть заспокоїти горло, розрідити слиз та зменшити кашель.

Курячий бульйон або інші теплі страви – вони сприяють відновленню та підтримують організм.

Жарознижувальні препарати – ацетамінофен (парацетамол) або ібупрофен можна давати у разі високої температури та болях у тілі, але не давайте дитині звичайні сиропи від кашлю чи застуди без призначення лікаря.

Коли звертатися до лікаря?

Терміново зверніться по медичну допомогу, якщо у дитини:

температура вище 39,5 градуса,

ускладнене дихання,

сильний біль або блювання.

Нагадаємо, в Україні зріс рівень захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19. Найгірша ситуація у Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.