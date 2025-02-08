Коли краще їсти м'ясо, горіхи, сири чи гречку: дієтологи приголомшили відповіддю

Правильне харчування – це не лише вибір продуктів, а й час їхнього вживання. Кожна їжа має свій унікальний склад, різні поживні речовини та швидкість засвоєння. Тому важливо приймати їжу у відповідні години, щоб організм отримував максимум користі.

Гречка

Гречка – це цінне джерело складних вуглеводів, але через велику кількість клітковини її важко перетравлювати. Тому краще вживати її як перекушування після сніданку або на обід.

Сир

Сир – чудове джерело білка, яке ідеально підходить для вечері. Він допомагає засвоювати іншу їжу та насичує організм амінокислотами. Вранці його краще уникати, оскільки він стимулює утворення слизу.

Горіхи

Горіхи – відмінний варіант перекусу між сніданком і обідом або корисне доповнення до ранкового приймання їжі. Вони багаті на омега-3 жирні кислоти, позитивно впливають на тиск і стан судин. Однак через складність засвоєння ввечері їх їсти не варто – це може спричинити набір ваги та погіршити якість сну.

Яловичина

Яловичина – цінне джерело білка та заліза, але її травлення займає багато часу, особливо якщо це червоне м’ясо. Найкращий час для його вживання – обід. На вечерю краще обрати легші білкові продукти: рибу, сир або рослинні альтернативи, такі як сочевиця чи тофу.

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