Коли можна збирати березовий сік в Україні 2024 року: скільки можна брати і як пити

Хоча б раз у житті кожен українець куштував березовий сік. Цей прозорий напій має унікальний смак і вважається джерелом корисних речовин.

Про те, як і коли правильно збирати березовий сік, розповіли у філії Чернігівського лісового господарства.

Коли можна збирати березовий сік в Україні 2024 року

Фахівці стверджують, що в Україні найкращий час для збирання березового соку від початку березня до кінця квітня. Однак точний період багато в чому залежить від погодних умов конкретного регіону.

Орієнтуватися потрібно на дерева, обираючи час, коли на них з'являються бруньки. Щоб зрозуміти, чи з берези вже можна збирати сік, проколіть бруньку тонким шилом. Якщо в місці проколу з'явилася крапля — без вагань починайте. Збирання продовжується до того, як розпустяться бруньки.

Де краще збирати березовий сік

Звичайно, не варто робити цього у скверах, парках та на території заповідних зон. Також краще не збирати березовий сік поряд з виробництвами, великими містами, автошляхами, забрудненими місцями, а також там, де це наразі заборонено законом через мінування тощо.

Найкраще — знайти ліс, в якому ростуть берези старші 30 років. Переміщатися фахівці рекомендують в глиб хащі з прогріванням лісу, адже там дерева "прокидаються" пізніше.

Обирайте дерево, діаметр стовбура якого перевищує 30 см. Експерти стверджують, чим старіша береза, тим більше соку вона дасть. А ось молоді дерева можуть навіть загинути після такого втручання.

Як збирати березовий сік, щоб не нашкодити деревам

Як збирати березовий сік, щоб не нашкодити деревам / Фото: Unsplash

Важливо дотримуватися певних правил:

Отвір рекомендовано робити на відстані 1,5 м від землі з північної сторони, тоді він буде краще витікати і фільтруватися. Не можна використовувати сокиру — беріть дриль, якою можна просверлити невеликий отвір, який не зашкодить дереву. Отвір роблять глибиною 2-3 см, а напрямок обирають знизу догори. Тоді в отвір вставляється пластиковий наконечник системи для крапельниці, а інший її кінець опускається в ємність. Найкраще для збирання березового соку підходить скляна банка з широким горлом. Якщо візьмете трилітрову банку, вона буде наповнюватися під 30-річною березою приблизно 6 годин. Проте, щоб не виснажити дерево, на день можна збирати не більше 3 л соку. Після збирання отвір обов'язково прикривається мохом, пластиліном, смолою берези, сухою гілочкою, яку краще спочатку змастити садовим варом, щоб запобігти зараженню дерева.

Також зверніть увагу, що збирати щороку сік з одного і того ж дерева, заборонено. Дуже важливо давати йому перепочинок.

Чим корисний сік берези для здоров'я

Березовий сік містить багато антиоксидантів та корисних мінералів. Зокрема, магній (корисний для кровоносної системи), кальцій та цинк, органічні кислоти (наприклад, сапоніни, що допомагають боротися з бактеріями). А завдяки низькому вмісту калорій такий напій — чудовий варіант для вгамування спраги без шкоди для фігури.

Пити березовий сік потрібно для:

здоров'я кісток — магній підтримує густоту кісток, захищає їх від втрачання маси, важливий для профілактики остеопорозу;

антиоксидантна активність — марганець допомагає виробляти деякі антиоксиданти та кілька ферментів, які борються з вільними радикалами і беруть участь у метаболізмі вуглеводів;

серцево-судинної системи — сапонін (дубильна речовина) відома своєю властивістю регулювати рівень холестерину, чим знижує ризик серцевих захворювань;

шкіри — в деяких країнах березовий сік додають у різні косметологічні засоби, наприклад, одне дослідження показало, що він збільшує вироблення клітин епідермісу (кератиноцитів);

показало, що він збільшує вироблення клітин епідермісу (кератиноцитів); контролю ваги — на понад 90% березовий сік складається з води, а тому він підходить для тих, хто слідкує за фігурою.

Як правильно пити березовий сік

Березовий сік має дещо специфічний смак, який може сподобатися далеко не всім. Він містить невелику кількість цукру, воду та різні вітаміни і мінеральні речовини. Лікарі рекомендують вживати його натщесерце, але не більше трьох склянок на добу.

Як зберігати березовий сік? Свіжозібраний березовий сік не може зберігатися в холодильнику понад 2 доби. Після збирання його можна заморожувати чи готувати з нього лимонад, квас, вино.

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