Коли, в який місяць найчастіше народжуються довгожителі з'ясували вчені

В яку пору року народжується найбільше тих, хто доживає до 100 років

Експерти по проблемах старіння, смертності та довголіття університету Чикаго (University of Chicago), США, провели дослідження, яке показало взаємозв'язок між місяцем народження та тривалістю життя.

Вчені проаналізували дані 1574 осіб, що народилася в період 1880-1895 рр. і прожили близько 100 років. Дані про цих осіб порівняли з даними братів і сестри довгожителів , а також їх подружжя.

Згідно з результатами дослідження, більшість довгожителів були народжені восени, з вересня по листопад. А серед тих, хто народився у березні, травні й липні число довгожителів було менше на 40%.

Ці дані підтверджують, що пренатальні чинники та умови життя людини в дитинстві можуть впливати не лише на стан здоров'я людини, а й навіть на її тривалість.

Були висунуті такі гіпотези пояснення результатів досліджень:

Важливу роль як і в ранньому дитинстві, так і ще в період розвитку плоду має харчування матері та відповідно живлення дитини. Дефіцит вітамінів та мікроелементів може вплинути негативно на механізми репарації ДНК, стабільність клітинних мембран, а отже, і на процеси старіння в майбутньому.

Найбільш продуктивним місяцем в плані народження довгожителів був названий листопад. Учені пояснили це таким чином - у людей, що народилися в листопаді, період активного формування мозку відбувається літом. Якщо врахувати, що саме в літню пору спостерігається пік вживання свіжих овочів і фруктів, можна представити, як багато вітамінів і мікроелементів отримує в цей важливий для нього період організм, що зростає. Саме на основі цього, на думку дослідників, і закладається міцне здоров'я людей, народжених восени.

Мають значення також сезонні коливання частоти простудних захворювань. В цілому у людей, народжених восени, набагато менше хронічних захворювань, чим в інших, вважають фахівці.

Вплив температури довкілля під час пологів або навіть зачаття може стати ще одним можливим поясненням незначної долі довгожителів серед людей, народжених в літні й весняні місяці, тому що температура довкілля впливає на якість сперми.

Також учені знайшли залежність дати смерті від дня народження. Вони прийшли до висновку, що люди частіше помирають в період за 2 тижні до і два після дня народження. У цей період помирає третина жінок і половина чоловіків. Пояснюють це вчені тим, що дитина, з'являючись на світ, відчуває найсильніший біль. Цей стрес відкладає в пам'яті, і з наближенням дати народження організм згадує пережите і знову готується до стресу. Тому в цей період знижуються інші захисні ресурси організму.

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