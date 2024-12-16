Коли найкраще пити каву, в якій годині

Коли краще пити каву: експерти назвали точний час

Кава — один із найпопулярніших напоїв у світі. Багато людей починають свій день саме з чашки ароматної кави, але чи замислювалися ви, коли найкращий час для її вживання? Відповідь на це питання має наукове підґрунтя і залежить від нашого біологічного годинника та рівня гормону кортизолу.

Наш організм працює за добовими ритмами — внутрішнім біологічним годинником, який регулює процеси в тілі. Один із ключових гормонів, який впливає на нашу енергійність, — кортизол. Він досягає піка вранці, приблизно між 8:00 та 9:00 ранку. Якщо пити каву під час пікового рівня кортизолу, ефект кофеїну буде мінімальним, адже організм і так отримує природний заряд бадьорості. Експерти рекомендують утриматися від кави в цей час.

Коли найкраще пити каву зранку

Найкращий момент для першої чашки — коли рівень кортизолу починає знижуватися. Зазвичай це відбувається між 9:30 та 11:30 ранку. У цей період кофеїн працює найбільш ефективно, покращуючи концентрацію та підвищуючи енергію. Тому експерти рекомендують пити каву саме в цей час.

Як повідомляється, у середньому кофеїн у чашці кави починає діяти приблизно через 30 хвилин-годину після вживання. Однак це залежить від людини, її генетики та від того, їла вона перед цим чи ні. У декого ефект проявляється через 10-15 хвилин після вживання, а в інших це може зайняти кілька годин.

Оптимальний час для вживання кави протягом дня

Перша половина дня: найкращий період для кави

Після 9:30 ранку — ідеальний час для першої чашки кави. Це дозволяє уникнути конфлікту між кортизолом та кофеїном. Крім того, вживання кави в цей період допомагає налаштуватися на продуктивну роботу та покращує когнітивні функції.

Друга чашка кави може бути доречною між 13:00 та 15:00. Саме в цей час багато людей відчувають спад енергії після обіду. Кофеїн допомагає подолати сонливість та підтримує працездатність. Проте важливо не перевищувати добову норму кофеїну, яка становить приблизно 400 мг (це 3-4 стандартні чашки).

Чи варто пити каву ввечері

Вживання кави ввечері залежить від індивідуальної чутливості до кофеїну. Якщо ви чутливі до цього стимулятора, краще утриматися від кави після 16:00. Кофеїн може впливати на якість сну, викликаючи безсоння. Проте, для тих, хто менш чутливий, невелика чашка еспресо після вечері може стати приємним завершенням дня.

Як вибір часу споживання кави впливає на її користь

Ранкове приймання кави: переваги та ризики

Ранкова кава сприяє покращенню настрою, стимулює мозкову активність та допомагає почати день з енергією. Проте важливо уникати її на голодний шлунок, оскільки це може викликати подразнення шлунка та підвищення кислотності.

Денне приймання кави: підтримка енергії

Кава вдень допомагає зосередитися на завданнях та подолати втому. Це особливо актуально для людей, які працюють у стресових умовах або мають нерівномірне навантаження протягом дня.

Вечірнє приймання кави: користь чи шкода

Вживання кави ввечері може мати свої переваги, якщо дотримуватися помірності. Наприклад, кава без кофеїну — чудовий варіант для тих, хто хоче насолодитися смаком без ризику порушення сну.

Поради щодо вживання кави для максимального ефекту

Дотримуйтесь оптимального часу. Вибирайте періоди, коли рівень кортизолу знижується.

Не пийте каву натщесерце. Завжди поєднуйте її з легкою їжею, щоб уникнути проблем зі шлунком.

Звертайте увагу на дозування . Не перевищуйте рекомендовану норму — 3-4 чашки на день.

Обирайте якісну каву. Натуральна кава має більше корисних властивостей, ніж розчинна.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете отримати максимум користі від улюбленого напою. Пам'ятайте, що кожен організм індивідуальний, тому варто прислухатися до своїх відчуттів та коригувати час вживання кави відповідно до потреб. Не забувайте, що кава — це не лише стимулятор, а й джерело антиоксидантів та приємний ритуал, який додає комфорту в наше життя.

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