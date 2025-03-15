Коли найкраще пити зелений чай — вранці чи ввечері: експерти назвали точний час

Експерти розповіли, коли краще пити зелений чай — вранці чи ввечері. Виявляється, якщо вживати напій в неправильний час, то він може не лише не принести користі, але й нашкодити здоров'ю.

Одним з найкращих періодів для вживання зеленого чаю є ранок. В цей час організму потрібен стимулятор, щоб активуватися, і зелений чай має необхідний для цього кофеїн. Однак, на відміну від кави та інших кофеїновмісних напоїв, зелений чай також містить L-теанін — амінокислоту, яка сприяє розслабленню. Завдяки поєднанню L-теаніну і кофеїну, цей напій покращує роботу мозку та настрій, не викликаючи тих негативних ефектів, які можуть бути пов'язані з вживанням лише кофеїну.

Деякі дослідження вказують, що вживання зеленого чаю перед тренуванням може мати позитивний ефект. У експериментах за участю чоловіків було зафіксовано збільшення спалювання жиру на 17%. Інше дослідження, де брали участь 13 жінок, показало, що вживання трьох порцій зеленого чаю протягом дня до тренування та ще однієї порції за дві години до заняття допомагало прискорити процес спалювання жиру.

Не слід забувати, що хоча зелений чай має численні переваги для здоров’я, він може мати й негативні ефекти. Наприклад, його вживання під час їжі може погіршити засвоєння деяких поживних речовин. Сполуки, що містяться в зеленому чаї, можуть зв'язувати мінерали в організмі і блокувати їх усмоктування. Зокрема, низка досліджень показала, що споживання зеленого чаю під час їди може знижувати засвоєння заліза, що з часом може призвести до його дефіциту. Крім того, епігаллокатехін-3-галлат (EGCG), який міститься в зеленому чаї, може зв'язуватися з такими мінералами, як залізо, мідь і хром, погіршуючи їх всмоктування.

Вчені радять пити зелений чай між прийманнями їжі, щоб максимізувати його корисні властивості. Також, якщо ви чутливі до кофеїну, рекомендується уникати його вживання протягом шести годин до сну, щоб запобігти труднощам із засинанням та безсонню. Окрім порушень сну, кофеїн може спричиняти й інші побічні ефекти, зокрема занепокоєння, підвищений кров'яний тиск, нервозність і загальну неспокійність.

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