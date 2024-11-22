Коли не можна пити пиво: лікарі назвали вік, в якому віці потрібно відмовитись від алкоголю

В якому віці потрібно припинити пити пиво

Попри розповсюджені думки в побуті, щодо користі алкогольних напоїв для нервової системи, наука свідчить протилежне.Експерт із деменції, американський невролог доктор Річарда Рестака попередив, що пиво, алкоголь у певному віці може збільшити ризик розвитку хвороби Альцгеймера. За його словами людям віком від 65 років слід повністю відмовитися від алкоголю.

Збереження нейронів у такому віці має вирішальне значення, тому саме на цьому етапі людям важливо утримуватись від алкоголю. У своїй книзі "Повне керівництво з пам'яті: наука зміцнення вашого розуму" він написав: "Алкоголь - дуже слабкий нейротоксин, він не корисний для нервових клітин". Як підкреслив Річарда Рестака у віці 65 років ризик розвитку деменції зростає в п'ять разів, і цей показник продовжує зростати кожні п'ять років.

Дослідження британської благодійної організації Alzheimer's Society доводить, що надмірне вживання алкоголю дійсно збільшує ризик розвитку деменції. На думку вчених, тим більше людям, які не п'ють пиво в молодому віці, не варто робити цього в майбутньому. Дослідники з Міланського університету Бікокка з'ясували, що хмільне пиво може знизити ризик розвитку деменції, але тільки якщо вживати його в дуже помірних кількостях.

Більшість вчених пов'язує надмірне вживання алкоголю з підвищеним ризиком розвитку деменції. Крім деменції, вчені зазначають, що пиво та алкоголь може призвести до розвитку синдрому Верніке-Корсакова. Це незвичайна форма амнезії, яка об'єднує два порушення: гостру сплутану свідомість і вид довгострокової амнезії, який називається синдромом Корсакова.

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