Коли потрібно схуднути: п'ять ознак, що це потрібно зробити

Які ознаки вказують на необхідність почати худнути
Лікар-дієтолог Майк Бол назвав сигнали, які вказують, що потрібно негайно починати худнути.
- Якщо у вас високий артеріальний тиск, потрібно знизити вагу. Одних ліків для зниження тиску недостатньо.
- Якщо аналізи свідчать про підвищений холестерин чи переддіабетний стан, чи діабет, потрібно взятися за зниження ваги.
- Третьою ознакою, яку назвав лікар, як це не дивно, є хропіння. Іноді хропіння може розвиватися через порушення дихання під час сну (апное), а іноді може розвинутись через надмірну вагу. З іншого боку, це захворювання підвищує ризик розвитку хронічних захворювань.
- Біль навіть за незначної фізичної активності вказує на те, що потрібно скидати зайві кілограми. Потрібно виключити шкідливі продукти й більше рухатися.
- Якщо у вас задишка під час ходьби, стало важче долати звичні відстані, а підійматися сходами вдається насилу, — потрібно зайнятися своєю вагою.
Читайте також: