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Коли потрібно схуднути: п'ять ознак, що це потрібно зробити

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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Коли потрібно схуднути: п'ять ознак, що це потрібно зробити

Коли пора схуднути

Які ознаки вказують на необхідність почати худнути

Лікар-дієтолог Майк Бол назвав сигнали, які вказують, що потрібно негайно починати худнути.

  1. Якщо у вас високий артеріальний тиск, потрібно знизити вагу. Одних ліків для зниження тиску недостатньо.
  2. Якщо аналізи свідчать про підвищений холестерин чи  переддіабетний стан, чи діабет, потрібно взятися за зниження ваги.
  3. Третьою ознакою, яку назвав лікар, як це не дивно, є хропіння. Іноді хропіння може розвиватися через порушення дихання під час сну (апное), а іноді може розвинутись через надмірну вагу. З іншого боку, це захворювання підвищує ризик розвитку хронічних захворювань.
  4. Біль навіть за незначної фізичної активності вказує на те, що потрібно скидати зайві кілограми. Потрібно виключити шкідливі продукти й більше рухатися.  
  5. Якщо у вас задишка під час ходьби, стало важче долати звичні відстані, а підійматися сходами вдається насилу, — потрібно зайнятися своєю вагою.

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Дата публікації
Перегляди
180
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