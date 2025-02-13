Коли треба вечеряти, щоб довго жити - названо точний час

Харчування, метаболізм і біоритми взаємопов'язані - отже, важливо не лише що ви їсте, а й коли. Рання вечеря може бути корисною для тих, хто бореться з певними проблемами травлення та здоров’я, як-от рефлюкс або хронічна печія. Хворі на діабет можуть помітити покращення показників рівня глюкози в крові, якщо їстимуть за три-чотири години до сну.

Постійне вживання їжі пізно ввечері може вплинути на сон, здоров’я кишківника, відновлення, імунітет, енергію та структуру тіла, тому, якщо хочете покращити здоров’я, дуже легкий спосіб — відмовитися від пізніх вечерь. Ранні вечері можуть бути особливо корисними для тих, хто страждає на синдром подразненого кішківника, дискомфорт у животі або здуття.

Багато хто товстішає, якщо переїдає вечорами. Та більшість із нас розуміють причину цього досить спрощено: нібито нам лишається менше часу на активні дії, які спалюють набрані калорії. Але це далеко не вичерпне пояснення. Коли ми їмо пізно ввечері, ми тим самим збільшуємо загальне часове вікно, протягом якого споживається їжа.

Відповідно, наша травна система має менше часу на відпочинок і відновлення, а весь організм - на спалення жиру. Адже жир починає спалюватися лише тоді, коли тіло розуміє, що харчів йому більше не дадуть.

На думку низки дослідників і лікарів, ідеальний час для вечері – між 7 і 8 годинами вечора.

Продукти, яких слід уникати перед сном

Незалежно від того, о котрій годині ви вечеряєте, є певні продукти, яких краще уникати, якщо ви хочете добре спати та дбати про своє здоров'я.

Як відомо, жирна їжа перетравлюється довше, і вона може осідати важкістю в шлунку, якщо вечеряти занадто пізно. Це може спричинити розлад травлення та вплинути на сон.

Продукти з високим вмістом кофеїну також можуть порушити сон (зі зрозумілих причин). У цьому списку також алкоголь.

Раніше ми писали, що впливає на якість сну. Більше про це читайте у новині.

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