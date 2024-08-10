Коли треба їсти, щоб схуднути: важливі правила

Наші циркадні ритми пов'язані з травленням і метаболізмом через сигнальні системи організму.

Харчування, метаболізм і біоритми взаємопов'язані - отже, важливо не лише що ви їсте, а й коли. Апетит, рівень енергії та гормонів залежить від циркадного ритму, які регулюють багато функцій в організмі.

Як ці процеси пов'язані - пояснила нутриціологиня Ірина Левченко.

Як впливають циркадні ритми

Циркадний ритм - це природний внутрішній процес, який регулює абсолютно всі процеси в організмі впродовж 24 годин. Його зміни можуть вплинути на фізичне та психічне здоров’я, імунітет у цілому. А звідси - на успішність у схудненні.

Зазвичай, люди споживаючи понад 25% щоденних калорій постійно ввечері або вночі, гірше знижують вагу та мають погане самопочуття. Вечірнє та нічне харчування спричиняють зміни в роботі гормонів, які регулюють апетит, витрату енергії та регуляцію глюкози в крові.

Це підвищує апетит, знижує рівень енергії, що призводить до споживання більшої кількості калорій і меншого їхнього спалювання впродовж дня. Тому вага за таких умов збільшується.

Коли краще їсти

За словами експертки, організму краще, коли ми їмо у світлий час доби. Процеси в організмі працюють краще, коли людина добре й регулярно спить та не ігнорує свій циркадний ритм.

Ситне ранкове харчування вранці дає більше енергії впродовж дня, а споживання калорій ввечері не сприяє активності, порушує циркадні ритми, що призводить до втоми наступного дня та зниження фізичної активності.

"Різні дослідження показують, що вживання більшої кількості калорій вранці може поліпшити масу тіла завдяки посиленню центрів винагороди мозку, пов’язаних з їжею, що знижує переїдання. Звісно, потрібно враховувати тип продуктів і розмір порцій, це має найбільший вплив на наше здоров’я", - написала вона.

Тому не варто нехтувати сніданками, варто збалансовано харчуватись, не переїдати на ніч і бути активними.

Які продукти потрібно споживати, щоб схуднути - читайте у новині.

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