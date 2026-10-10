Колір і форма нігтів можуть багато розповісти про здоров’я: на які ознаки звернути увагу

Що нігті говорять про здоров’я / © pexels.com

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Водночас не кожна пляма чи борозенка на нігті свідчить про проблеми зі здоров’ям. Часто причиною стають механічні пошкодження, контакт із побутовою хімією або природні вікові зміни. В ClevelandClinic розповіли, на які ознаки варто звернути увагу та коли краще звернутися до лікаря.

Який вигляд мають здорові нігті

Зазвичай здорові нігті мають рівномірний рожевуватий відтінок, гладку поверхню та однорідну структуру. Вони не повинні боліти, розшаровуватися без очевидної причини або відходити від нігтьового ложа.

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Невеликі поздовжні борозенки можуть бути варіантом норми, особливо з віком. Проте якщо нігті помітно змінили колір, стали надто ламкими, деформувалися або на них з’явилися незвичні смуги, варто з’ясувати причину.

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Жовті нігті: можлива ознака інфекції

Пожовтіння нігтьових пластин може виникати з різних причин. Наприклад, нігті іноді змінюють колір після регулярного використання темного лаку без захисної основи. Також на відтінок можуть впливати куріння, травми та деякі захворювання.

Якщо нігті не лише жовтіють, а й потовщуються, стають крихкими, деформуються або починають кришитися, однією з можливих причин є грибкова інфекція.

Не варто самостійно призначати собі протигрибкові препарати. Лікар зможе оцінити стан нігтів і за потреби призначити відповідні дослідження.

Бліді або майже білі нігті

Якщо нігтьова пластина стала незвично блідою, це може бути пов’язано з різними чинниками, зокрема анемією, порушеннями харчування або певними хронічними захворюваннями.

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Особливу увагу варто звернути на ситуацію, коли блідість нігтів супроводжується постійною втомою, слабкістю, задишкою під час фізичного навантаження чи запамороченням.

Повністю білі нігті або нігті з характерними світлими ділянками також можуть мати різні причини. За зовнішнім виглядом неможливо точно визначити, якого саме вітаміну чи мінералу бракує організму.

Якщо зміни стійкі або виникли без очевидної причини, варто проконсультуватися із сімейним лікарем.

Білі плями на нігтях

Невеликі білі цятки на нігтях часто викликають занепокоєння. Однак у багатьох випадках вони з’являються через незначне пошкодження нігтьової пластини або ділянки, де вона формується.

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Такі плями можуть стати помітними не одразу після травми, а через певний час, коли ніготь відростає. Зазвичай вони поступово переміщуються до краю пластини та зникають після підстригання.

Всупереч поширеній думці, білі плями самі по собі не доводять дефіциту кальцію. Якщо ж зміни охоплюють багато нігтів, не зникають або супроводжуються іншими симптомами, доцільно звернутися до фахівця.

Ламкі нігті, що розшаровуються

Якщо нігті постійно ламаються, тріскаються або розшаровуються, причина може бути не лише в нестачі поживних речовин.

На їхній стан впливають частий контакт із водою, мийними засобами, розчинниками, агресивне зняття гель-лаку та регулярне використання ацетону. Іноді ламкість пов’язана зі шкірними захворюваннями, порушеннями роботи щитоподібної залози або іншими станами.

Щоб підтримати здоров’я нігтів, варто:

користуватися захисними рукавичками під час прибирання;

зволожувати руки та кутикулу;

не здирати покриття самостійно;

уникати надмірного шліфування нігтьової пластини;

дотримуватися збалансованого харчування з достатньою кількістю білка та інших поживних речовин.

Якщо ламкість з’явилася раптово, не минає або супроводжується іншими симптомами, варто обговорити це з лікарем.

Поздовжні борозенки та горизонтальні лінії

Вертикальні борозенки, що тягнуться від основи нігтя до його краю, досить поширені. Часто вони стають виразнішими з віком і не є ознакою серйозного захворювання.

Інша ситуація — глибокі поперечні заглиблення, які проходять через нігтьову пластину. Так звані лінії Бо можуть з’являтися, коли ріст нігтя тимчасово порушується через хворобу, значний фізичний стрес, травму або інші чинники.

За виглядом борозенок не завжди можна встановити їхню причину. Якщо вони з’явилися раптово, помітні на багатьох нігтях або супроводжуються погіршенням самопочуття, потрібна консультація лікаря.

Темні смуги на нігтях

Коричневі або чорні смуги можуть виникати після травми, через пігментацію чи з інших причин. Проте нову темну вертикальну смугу, особливо на одному нігті, не слід автоматично вважати нешкідливою.

У рідкісних випадках така зміна може бути ознакою меланоми нігтьового апарату — небезпечного виду раку шкіри.

Зверніться до дерматолога, якщо темна смуга з’явилася без зрозумілої причини, розширюється, змінює колір або має нерівні межі. Також насторожити має пігментація, яка поширюється на шкіру навколо нігтя.

Не відкладайте огляд лише тому, що ніготь не болить: серйозні зміни не завжди супроводжуються болем.

Незвична форма нігтів

Іноді нігті стають опуклими, надмірно округленими або загинаються так, що нагадують перевернуту ложку.

Втиснуті нігті з піднятими краями, схожі на ложку, можуть бути пов’язані, зокрема, із дефіцитом заліза. Водночас така форма має й інші можливі причини, тому діагноз не можна встановити лише за зовнішнім виглядом.

Виражене округлення нігтів разом зі збільшенням кінчиків пальців також іноді пов’язане із захворюваннями легень, серця або іншими системними порушеннями.

Якщо форма нігтів помітно змінилася, особливо без травм чи інших очевидних пояснень, варто звернутися до лікаря.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Проконсультуйтеся з фахівцем, якщо помітили:

нову темну смугу або пляму на нігті;

раптову зміну кольору чи форми;

відшарування нігтьової пластини;

стійке потовщення, кришіння або деформацію;

біль, набряк, почервоніння чи виділення біля нігтя;

зміни на кількох нігтях, що супроводжуються слабкістю або іншими симптомами.

Лікар може оглянути нігті, уточнити супутні скарги та за потреби призначити аналізи або інші дослідження.

Пам’ятайте: нігті можуть давати підказки про стан організму, але не замінюють повноцінної діагностики. Не варто самостійно приймати вітаміни, залізо чи інші добавки лише через зміну їхнього вигляду — спершу важливо з’ясувати причину.

FAQ

Які хвороби можна визначити за нігтями?

Зміни нігтів іноді можуть вказувати на грибкові інфекції, псоріаз, анемію, дефіцит заліза або певні захворювання серця, легень та інших органів. Наприклад, потовщення й кришіння можуть бути ознаками грибкової інфекції, а незвичне округлення нігтів — супроводжувати деякі системні захворювання. Проте встановити діагноз лише за нігтями неможливо: потрібна оцінка лікаря.

Про що свідчать білі плями та борозенки на нігтях?

Невеликі білі плями часто виникають після незначних травм нігтьової пластини й зазвичай зникають у міру її відростання. Поздовжні борозенки нерідко є природною віковою зміною. Натомість глибокі поперечні лінії, стійкі зміни на багатьох нігтях або незвичні темні смуги потребують уважнішої оцінки. Якщо зміни не минають або з’явилися без очевидної причини, варто звернутися до лікаря.

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