Коли найкорисніше обідати: лікарі розкрили поширену помилку, якої припускаються більшість людей

Обід відіграє ключову роль для здоров’я — він дає енергію на другу половину дня та допомагає уникнути переїдання й потягу до шкідливих продуктів увечері.

За словами дієтологів, оптимальний час обіду визначається особистим розпорядком дня. Наприклад, якщо людина прокидається о 7:00 і щільно снідає о 8:00, то відчуття голоду, найімовірніше, з’явиться через чотири-п’ять годин — приблизно між 12:00 і 13:00.

Найкраще планувати обід десь посередині між сніданком і вечерею. При цьому проміжок між ними не повинен перевищувати 12 годин, щоб організм отримав достатньо часу для нічного голодування, що сприяє зниженню ваги та покращенню обміну речовин.

“Більшість людей дотримується інтервалу близько чотирьох годин між сніданком і обідом”, — зазначає Адам Коллінз, доцент кафедри харчування Університету Суррея. Він додає, що під час цих перерв варто уникати перекушувань та напоїв, особливо тих, що містять вуглеводи.