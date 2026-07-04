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ТСН у соціальних мережах

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Коли пити каву вранці, щоб уникнути втоми та підвищити продуктивність

Багато людей починають ранок із чашки кави буквально через кілька хвилин після пробудження. Але сучасні дослідження показують: час першої кави може впливати на рівень енергії, концентрацію і навіть ефективність кофеїну.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Коли пити каву вранці

Коли пити каву вранці / © pexels.com

Науковці пов’язують це з роботою гормону стресу — кортизолу, який природно підвищується одразу після сну і допомагає організму «вмикатися» без зовнішніх стимуляторів.

Тож коли насправді варто пити каву зранку, щоб отримати максимум користі?

Що відбувається в організмі після пробудження

Після пробудження організм запускає так звану кортизолову реакцію пробудження. Це природний механізм, який підвищує рівень бадьорості та концентрації протягом перших 30–60 хвилин після сну.

У цей період тіло вже виробляє власний «стимулятор», тому додаткова порція кофеїну може:

  • не дати відчутного підсилення енергії;

  • зменшити ефективність кофеїну;

  • створити зайве навантаження на нервову систему.

Ідеальний час для першої чашки кави

Більшість експертних матеріалів радять не пити каву одразу після пробудження, а трохи почекати.

Оптимальне вікно: від 30 до 90 хвилин після пробудження.

У цей час:

  • рівень кортизолу починає поступово знижуватися;

  • організм переходить із природної бадьорості до стабільної активності;

  • кофеїн працює ефективніше і м’якше.

Деякі дослідження також вказують, що найсильніший ефект кави відчувається саме тоді, коли її вживають не на піку природної активності, а в момент її спадання.

Чому кава одразу після сну може бути менш ефективною

Якщо випити каву відразу після пробудження, відбувається накладання двох процесів:

  • природного підйому кортизолу;

  • стимулюючої дії кофеїну.

У результаті:

  • організм отримує «подвійний сигнал бадьорості»;

  • ефект кави може відчуватися слабше;

  • підвищується ризик ранкового «перегріву» нервової системи.

Коли кава працює найкраще

Фахівці з хронобіології відзначають, що кофеїн найкраще проявляє себе, коли:

  • природний ранковий пік уже пройшов;

  • організм починає поступово втрачати початкову бадьорість.

Тому перша чашка кави через 1–1,5 години після пробудження часто дає:

  • більш стабільну енергію;

  • кращу концентрацію;

  • менший ризик «енергетичного спаду» вдень.

Практичний ранковий сценарій

Оптимальний ранковий розпорядок може виглядати так:

  1. Прокинутися.

  2. Випити воду.

  3. Дати організму 30–90 хвилин природного пробудження.

  4. Випити першу чашку кави.

  5. Почати активну роботу або навчання.

Такий підхід допомагає використати як природну, так і кофейнову енергію більш ефективно.

Важливо: універсального правила немає

Попри популярність «правила 60–90 хвилин», дослідники наголошують:

  • реакція на кофеїн індивідуальна;

  • звичка до кави змінює гормональну відповідь;

  • спосіб життя і сон мають не менше значення, ніж час вживання.

Тому найкращий орієнтир — власні відчуття.

FAQ

Чи можна пити каву одразу після пробудження?

Так, можна. Проте ефект бадьорості може бути слабшим, оскільки в цей час організм уже виробляє власний кортизол. У багатьох людей кава стає ефективнішою, якщо трохи почекати.

Через скільки після пробудження краще пити каву?

Оптимальним вважається інтервал 30–90 хвилин після сну. У цей час природна активність організму стабілізується, і кофеїн працює більш помітно та рівномірно.

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Кількість переглядів
108
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