Коли приймати вітаміни

Прийом харчових добавок потребує системного підходу, адже ефективність вітамінів і мінералів залежить від поєднання з їжею та їхньої взаємодії між собою. Хоча наука загалом не висуває жорстких вимог щодо конкретного часу доби для прийому, вибір правильного моменту допомагає знизити ризик побічних ефектів і покращити засвоєння нутрієнтів. Найважливіше — вживати їх постійно, уникаючи перерв у щоденному графіку. Фахівці надали ключові рекомендації щодо вживання найпопулярніших добавок.

Які вітаміни приймати ранком та в першій половині дня

Перша половина дня — це ідеальний час для компонентів, які забезпечують організм енергією або потребують присутності їжі для засвоєння.

Вітамін D. Оскільки він є жиророзчинним, його слід приймати під час їди, що містить жири. Це життєво важливо для його всмоктування. Вітамін D добре поєднується з кальцієм та вітаміном C.

Вітаміни групи B та вітамін C. Це водорозчинні речовини, які організм не накопичує. Вітамін С безпечно приймати у будь-який час, але ідеально робити це невеликими порціями протягом дня. Вітаміни групи В (тіамін, рибофлавін, В6, В12 та інші) часто вживають при стомлюваності, тому найкращий час для них — після пробудження. Варто враховувати, що вітамін В6 може викликати занадто яскраві сновидіння, тому його краще приймати вдень.

Залізо. Для максимального ефекту його варто приймати натщесерце. Процес всмоктування заліза значно покращується, якщо додати до нього вітамін C або фолієву кислоту.

Які вітаміни приймати вечері

Для другої половини дня найкраще підходить магній. Він не лише позитивно впливає на організм, а й покращує якість сну. Натомість ввечері варто уникати вітамінів групи B та вітаміну D, оскільки вони можуть надавати надмірну енергію, що ускладнює засинання.

Особливості пренатальних вітамінів

Жінкам, які планують завагітніти, рекомендується щоденний прийом фолієвої кислоти. Пренатальні комплекси часто містять залізо або кальцій. Важливо знати, що прийом таких вітамінів натщесерце може спричинити нудоту та розлад травлення, тому їх краще вживати з невеликою кількістю їжі. Також слід бути обережними з вітаміном А, оскільки його високий рівень може бути небезпечним для плода.

Небезпечні та неефективні комбінації вітамінів

Важливо пам’ятати, що деякі речовини блокують всмоктування одна одної.

Не рекомендується одночасно приймати залізо, магній, цинк та кальцій, особливо у великих дозах. Прийом мінеральних добавок без їжі може призвести до розладу шлунка.

Кальцій та залізо. Не вживайте залізо разом із продуктами або добавками, що містять кальцій.

Селен і цинк. Їхнє поєднання також негативно впливає на процес засвоєння обох елементів.

Застереження та поради фахівців

Хоча більшість людей отримують достатню кількість нутрієнтів завдяки збалансованій дієті, прийом добавок іноді є необхідним. Вітаміни слід вживати лише за умови реальної потреби, яку найкраще визначити за допомогою аналізів. Тривалість курсу також має значення, наприклад, при дефіциті заліза прийом має тривати не менше 100–120 днів.

Головна небезпека полягає у самолікуванні та передозуванні. Постійне вживання комплексних вітамінів разом із окремими добавками часто призводить до надмірної концентрації речовин, що спричиняє побічні ефекти. Перед початком курсу обов’язково проконсультуйтеся з лікарем, щоб переконатися у відсутності негативної взаємодії з ліками, які ви приймаєте щодня.