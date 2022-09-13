Кому краще не пити багато чаю: побічні ефекти вживання напою

Розповідаємо чим та кому може нашкодити чай.

Чай порушує природний ритм тіла. Чорний, білий і зелений чаї містять в середньому в одній порції від 14 до 61 міліграма кофеїну. Хоча це менше, ніж чашка кави (приблизно 96 міліграмів на чашку), споживання чаю може порушити природний добовий ритм. Якщо пити занадто багато чаю з кофеїном вдень або ввечері, це може порушити як добовий ритм, так і графік сну.

Збільшує ризик раку стравоходу. Як свідчать деякі дослідження вживання великої кількості гарячого чорного чаю було однією з головних причин раку стравоходу. Як гаряча кава, так і гарячий чай, можуть таким чином пошкодити стравохід.

Надмірне споживання чаю може знизити рівень заліза. Згідно з даними дослідження Food Science and Nutrition, чорний і зелений чай обмежують біодоступність заліза до 94%. Є дані, що дубильні речовини, які містяться в чаї, можуть бути причиною змін у засвоєнні заліза в організмі. Любителі чаю з анемією або будь-яким іншим типом дефіциту заліза мають задуматися.

Сечогінна дія чаю. Чорний і зелений чаї вважаються діуретиками, речовинами, що викликають часте сечовипускання. Згідно зі звітом The Pharma Innovation Journal, сечогінна природа зеленого та чорного чаю може призвести до дисбалансу електролітів і зневоднення, що, і собі, може спричинити такі речі, як млявість, прискорене або нерегулярне серцебиття та сильні головні болі.