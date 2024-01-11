Кому не можна пити каву: за яких хвороб краще відмовитись від напою

З цими проблемами здоров'я каву краще не пити

Кава - улюблений мільйонами напій, який заведено споживати зранку для бадьорості та насолоди. Попри корисність кави ( напій містить багато антиоксидантів, допомагає запобігти хворобі Паркінсона, зменшує ризик раку шкіри, товстого кишківника, простати, появі діабету тощо) багатьом потрібно обмежити його споживання.

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За яких хвороб варто відмовитися від споживання кави

Тим, хто страждає на артеріальну гіпертензію

Насамперед як свідчать результати дослідження, представлені на конгресі Європейського товариства кардіологів (European Society of Cardiology), дорослим з артеріальною гіпертензією, навіть легкого ступеня, слід утриматися від вживання кави, оскільки це може обумовлювати підвищення ризику серцево-судинних подій, наприклад, інфаркту міо. Система регуляції тиску у гіпертоніків знаходиться в розхитаному стані, і вживанні чашечки-двох ароматних напоїв можуть спровокувати підйом тиску.

Людям з хворобами шлунка та дванадцятипалого кишківника

Кава підвищує кислотність шлункового соку, тому не варто зловживати напоєм тим, хто страждає від хвороб шлунка і дванадцятипалої кишки.

Попри те, що каву прийнято пити зранку, натщесерце, робити цього не слід. У порожньому шлунку напій стимулює секрецію соляної кислоти та цим призводить до подразнення слизової оболонки. Це може стати причиною закидання жовчі у порожній шлунок. Як результат – печія, почуття нудоти та розвиток гастриту. Випита кава натще шкідлива. Краще пити каву після повноцінного сніданку. Причому не відразу, а години через дві, три.кава принесе найбільше користі.

Людям з підвищеною тривожністю та тим, хто страждає від безсоння

З обережністю потрібно пити каву людям із підвищеною тривожністю і тим паче панічними атаками — кофеїн сприяє підвищенню почуття тривоги, прискорює серцебиття, тому краще також уберегтися від неї людям із серцево-судинними проблемами.

З цих же причин не потрібно пити каву людям, які страждають від безсоння. Дія випитої кави починається через 15-20 хвилин і триває приблизно 2 години. А кофеїн виводиться з організму ще довше, і це треба враховувати тим, хто страждає на безсоння.

При остеопорозі та вагітним жінкам

Кава сприяє вимиванню кальцію з кісток. Дослідження показують, що високе споживання кави, понад 3-4 чашок на день може збільшувати ризик розвитку остеопорозу, особливо у жінок після менопаузи. Це пов’язано з втратою кальцію через сечу, яку спричиняє кофеїн.

З цих же причин потрібно хоча б обмежити споживання кави під час вагітності, коли жінки втрачають багато кальцію для зростання кістяка дитини.

Людям з підвищеним холестерином

У каві міститься кофестол — речовина, що може підвищувати рівень холестерину, особливо у жінок, якщо пити до 5-6 чашок кави на день

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