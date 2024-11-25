Кому не можна їсти "Оселедець під шубою": популярний новорічний салат корисний не всім

Один з найпопулярніших новорічних салатів "Оселедець під шубою" може стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям.

Насамперед, кажуть лікарі, салат "Оселедець під шубою" не слід вживати людям, які мають проблеми з нирками, печінкою, ШКТ. Також від вживання краще відмовитися всім, хто має захворювання серцево-судинної системи або зайву вагу.

Щоб новорічна ніч не закінчилася в лікарні, людям з гастритом, виразкою або панкреатитом їсти цю страву категорично заборонено. Річ в тому, що салат досить "важкий", містить багато продуктів з клітковиною, а також інгредієнтів, які "подразнюють" шлунок. Наприклад, майонез містить оцет і гірчицю, які заборонені людям з порушеннями шлунково-кишкового тракту.

"Оселедець під шубою" не варто їсти тим, в кого наявні серцево-судинні хвороби, зокрема, гіпертонія. Велика кількість солі може спровокувати гіпертонічний криз. Не піде страва на користь й людям з зайвою вагою або цукровим діабетом. Більшість інгредієнтів в ньому мають високий глікемічний індекс. А ще вони підвищують рівень цукру в крові.

Якщо ви перебуваєте на дієті, то цей салат — не найкращий варіант для святкування. В ньому багато майонезу, солі, буряка, моркви та картоплі, які негативно впливають на рівень "поганого" холестерину.

Людям з проблемами з печінкою або нирками "Оселедець під шубою" може заподіяти загострення, а також стати причиною запального процесу.

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