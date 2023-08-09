Кому не можна їсти свіжі, консервовані помідори: користь томата та кому він може нашкодити

Кому шкідливо їсти помідори, а для кого вони дуже корисні.
Помідори вирощують і споживають у всьому світі. Користь і шкода цих овочів є цікавою темою хоча б тому, що на початку цю рослину вважали отруйною. Попри величезну користь від споживання томатів, вони мають і протипоказання.
Чим шкідливі помідори
Річ у тім, що томати містять багато кислот, і всі протипоказання для їхнього вживання зумовлені цим.
Кому не можна їсти помідори
Не можна їсти помідори або їсти їх обмежено людям із певними хворобами шлунково-кишкового тракту й нирок.
- Через підвищення концентрації кислот у помідорах відмовитися від них потрібно в разі артритів, поліартритів і подагри.
- Камені в жовчному міхурі або жовчовивідних шляхах – ще одна причина сказати "ні" томатам через те, що вони мають активний жовчогінний ефект. Вживання помідорів у такому разі може викликати спазми в жовчному міхурі, переміщення каменів і перекриття жовчовивідних шляхів.
- Обмежити вживання помідорів потрібно за підвищеної кислотності шлунка.
- Помідори є сильним алергеном, тому не потрібно їх споживати схильним до неї людям.
- Через небезпеку алергії з обережністю додають томати до меню вагітних і жінок, які годують дітей.
- Щавлева кислота у складі томатів протипоказана людям, які мають пісок і камені в нирках.
- В разі захворювань сечостатевої системи помідори якщо не протипоказані, то щонайменше – не рекомендовані. Знову ж таки через те, що в них міститься щавлева кислота, яка, якщо її багато, порушує водно-сольовий обмін.
- У зв’язку з наявністю щавлевої кислоти томати можуть спричинити сильні болі в суглобах людини. Тому тим, хто страждає від захворювань опорно-рухового апарату і вже мав проблеми із суглобами, не рекомендується їсти помідори.
- Варені й консервовані томати провокують утворення каменів у нирках. Тож якщо є схильність до цього, краще їх не вживати.
- В разі запалення підшлункової залози вживати помідори, так само, як й інші овочі та фрукти, що містять багато кислот, не рекомендується, оскільки вони подразнюють слизову оболонку.
- За виразки шлунка, гастриту з підвищеною кислотністю захоплюватися помідорами не слід.
- Взагалі краще відмовитися від вживання томатів у період загострення гастриту, виразкової хвороби, гепатиту, панкреатиту, холециститу, сечокам’яної хвороби.
- Як свідчать деякі дослідження, вживання помідорів збільшує нікотинову залежність. Тому якщо ви збираєтеся кинути палити, не їжте помідори.
- З обережністю потрібно вживати томати за підвищеного артеріального тиску, гіпертонії тим, хто має інші захворювання серцево-судинної системи Протипоказано вживання квашених, маринованих, консервованих помідорів при гіпертонії.
- Незрілі плоди взагалі містять отруйний алкалоїд соланін, який може викликати важке отруєння. Тому томати потрібно їсти стиглими і помірно.
Чим корисні помідори
Попри всі протипоказання, помідори – суперкорисний продукт, недарма вони такі популярні в кулінарії та консервації. Ці овочі мають безліч профілактичних і лікувальних якостей, позитивно впливають на самопочуття загалом, наповнюють вітамінами, заспокоюють тощо.
В томатах є винна, яблучна й лимонна кислоти, вітаміни A, B2, B6, PP, E, рідкісний вітамін К, фруктоза, глюкоза, мінеральні солі, йод, магній, залізо, цинк, марганець, натрій.
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Помідори містять потужний антиоксидант – лікопін. Тому їхнє вживання є профілактикою раку, запобігає зростанню ракових клітин, багатьом серцево-судинним захворюванням.
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Завдяки антиоксидантним властивостям лікопіну, великій кількості вітаміну С вони запобігають старінню організму і шкіри.
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Томати не гірше за шоколад заспокоюють, є чудовим антидепресантом. Серотонін і тіамін, які в них містяться, є гормонами щастя, допомагають у боротьбі з депресією, покращують настрій.
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Томати й томатний сік корисні за гастритів зі зниженою кислотністю, погіршення пам'яті, анемії, загального занепаду сил.
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Помідори стимулюють вироблення колагену, що позитивно позначається на еластичності шкіри та здоров'ї суглобів і сухожиль.
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Помідори корисні для схуднення, в них мало калорій, вони допомагають у разі набряків, виводять з організму токсини, покращують травлення, обмін речовин.
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Томати корисні для чоловічого здоров'я, покращують якість сперми, їх потрібно вживати для профілактики раку передміхурової залози.
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Їх корисно вживати в разі діабету через те, що вони мають мінімальний глікемічний індекс.
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