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Кому не можна їсти свіжі, консервовані помідори: користь томата та кому він може нашкодити

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Кому не можна їсти свіжі, консервовані помідори: користь томата та кому він може нашкодити

Кому не можна їсти помідори

Кому шкідливо їсти помідори, а для кого вони дуже корисні.

Помідори вирощують і споживають у всьому світі. Користь і шкода цих овочів є цікавою темою хоча б тому, що на початку цю рослину вважали отруйною. Попри величезну користь від споживання томатів, вони мають і протипоказання.

Чим шкідливі помідори

Річ у тім, що томати містять багато кислот, і всі протипоказання для їхнього вживання зумовлені цим.

Кому не можна їсти помідори

Не можна їсти помідори або їсти їх обмежено людям із певними хворобами шлунково-кишкового тракту й нирок.

  • Через підвищення концентрації кислот у помідорах відмовитися від них потрібно в разі артритів, поліартритів і подагри.
  • Камені в жовчному міхурі або жовчовивідних шляхах – ще одна причина сказати "ні" томатам через те, що вони мають активний жовчогінний ефект. Вживання помідорів у такому разі може викликати спазми в жовчному міхурі, переміщення каменів і перекриття жовчовивідних шляхів.
  • Обмежити вживання помідорів потрібно за підвищеної кислотності шлунка.
  • Помідори є сильним алергеном, тому не потрібно їх споживати схильним до неї людям.
  • Через небезпеку алергії з обережністю додають томати до меню вагітних і жінок, які годують дітей.
  • Щавлева кислота у складі томатів протипоказана людям, які мають пісок і камені в нирках.
  • В разі захворювань сечостатевої системи помідори якщо не протипоказані, то щонайменше – не рекомендовані. Знову ж таки через те, що в них міститься щавлева кислота, яка, якщо її багато, порушує водно-сольовий обмін.
  • У зв’язку з наявністю щавлевої кислоти томати можуть спричинити сильні болі в суглобах людини. Тому тим, хто страждає від захворювань опорно-рухового апарату і вже мав проблеми із суглобами, не рекомендується їсти помідори.
  • Варені й консервовані томати провокують утворення каменів у нирках. Тож якщо є схильність до цього, краще їх не вживати. 
  • В разі запалення підшлункової залози вживати помідори, так само, як й інші овочі та фрукти, що містять багато кислот, не рекомендується, оскільки вони подразнюють слизову оболонку.
  • За виразки шлунка, гастриту з підвищеною кислотністю захоплюватися помідорами не слід.
  • Взагалі краще відмовитися від вживання томатів у період загострення гастриту, виразкової хвороби, гепатиту, панкреатиту, холециститу, сечокам’яної хвороби.
  • Як свідчать деякі дослідження, вживання помідорів збільшує нікотинову залежність. Тому якщо ви збираєтеся кинути палити, не їжте помідори.
  • З обережністю потрібно вживати томати за підвищеного артеріального тиску, гіпертонії тим, хто має інші захворювання серцево-судинної системи Протипоказано вживання квашених, маринованих, консервованих помідорів при гіпертонії.
  • Незрілі плоди взагалі містять отруйний алкалоїд соланін, який може викликати важке отруєння. Тому томати потрібно їсти стиглими і помірно.

Чим корисні помідори

Попри всі протипоказання, помідори – суперкорисний продукт, недарма вони такі популярні в кулінарії та консервації. Ці овочі мають безліч профілактичних і лікувальних якостей, позитивно впливають на самопочуття загалом, наповнюють вітамінами, заспокоюють тощо.

В томатах є винна, яблучна й лимонна кислоти, вітаміни A, B2, B6, PP, E, рідкісний вітамін К, фруктоза, глюкоза, мінеральні солі, йод, магній, залізо, цинк, марганець, натрій.

  • Помідори містять потужний антиоксидант – лікопін. Тому їхнє вживання є профілактикою раку, запобігає зростанню ракових клітин, багатьом серцево-судинним захворюванням.

  • Завдяки антиоксидантним властивостям лікопіну, великій кількості вітаміну С вони запобігають старінню організму і шкіри.

  • Томати не гірше за шоколад заспокоюють, є чудовим антидепресантом. Серотонін і тіамін, які в них містяться, є гормонами щастя, допомагають  у боротьбі з депресією, покращують настрій.

  • Томати й томатний сік корисні за гастритів зі зниженою кислотністю, погіршення пам'яті, анемії, загального занепаду сил.

  • Помідори стимулюють вироблення колагену, що позитивно позначається на еластичності шкіри та здоров'ї суглобів і сухожиль.

  • Помідори корисні для схуднення, в них мало калорій, вони допомагають у разі набряків, виводять з організму токсини, покращують травлення, обмін речовин.

  • Томати корисні для чоловічого здоров'я, покращують якість сперми, їх потрібно вживати для профілактики раку передміхурової залози.

  • Їх корисно вживати в разі діабету через те, що вони мають мінімальний глікемічний індекс.

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Дата публікації
Перегляди
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