Кому не можна їсти свіжі, консервовані помідори: користь томата та кому він може нашкодити

Кому шкідливо їсти помідори, а для кого вони дуже корисні.

Помідори вирощують і споживають у всьому світі. Користь і шкода цих овочів є цікавою темою хоча б тому, що на початку цю рослину вважали отруйною. Попри величезну користь від споживання томатів, вони мають і протипоказання.

Чим шкідливі помідори

Річ у тім, що томати містять багато кислот, і всі протипоказання для їхнього вживання зумовлені цим.

Кому не можна їсти помідори

Не можна їсти помідори або їсти їх обмежено людям із певними хворобами шлунково-кишкового тракту й нирок.

Через підвищення концентрації кислот у помідорах відмовитися від них потрібно в разі артритів, поліартритів і подагри .

. Камені в жовчному міхурі або жовчовивідних шляхах – ще одна причина сказати "ні" томатам через те, що вони мають активний жовчогінний ефект. Вживання помідорів у такому разі може викликати спазми в жовчному міхурі, переміщення каменів і перекриття жовчовивідних шляхів.

– ще одна причина сказати "ні" томатам через те, що вони мають активний жовчогінний ефект. Вживання помідорів у такому разі може викликати спазми в жовчному міхурі, переміщення каменів і перекриття жовчовивідних шляхів. Обмежити вживання помідорів потрібно за підвищеної кислотності шлунка .

. Помідори є сильним алергеном , тому не потрібно їх споживати схильним до неї людям.

, тому не потрібно їх споживати схильним до неї людям. Через небезпеку алергії з обережністю додають томати до меню вагітних і жінок , які годують дітей.

, які годують дітей. Щавлева кислота у складі томатів протипоказана людям, які мають пісок і камені в нирках .

. В разі захворювань сечостатевої системи помідори якщо не протипоказані, то щонайменше – не рекомендовані. Знову ж таки через те, що в них міститься щавлева кислота, яка, якщо її багато, порушує водно-сольовий обмін.

помідори якщо не протипоказані, то щонайменше – не рекомендовані. Знову ж таки через те, що в них міститься щавлева кислота, яка, якщо її багато, порушує водно-сольовий обмін. У зв’язку з наявністю щавлевої кислоти томати можуть спричинити сильні болі в суглобах людини. Тому тим, хто страждає від захворювань опорно-рухового апарату і вже мав проблеми із суглобами, не рекомендується їсти помідори.

і вже мав проблеми із суглобами, не рекомендується їсти помідори. Варені й консервовані томати провокують утворення каменів у нирках . Тож якщо є схильність до цього, краще їх не вживати.

. Тож якщо є схильність до цього, краще їх не вживати. В разі запалення підшлункової залози вживати помідори, так само, як й інші овочі та фрукти, що містять багато кислот, не рекомендується, оскільки вони подразнюють слизову оболонку.

вживати помідори, так само, як й інші овочі та фрукти, що містять багато кислот, не рекомендується, оскільки вони подразнюють слизову оболонку. За виразки шлунка, гастриту з підвищеною кислотністю захоплюватися помідорами не слід.

захоплюватися помідорами не слід. Взагалі краще відмовитися від вживання томатів у період загострення гастриту, виразкової хвороби, гепатиту, панкреатиту, холециститу, сечокам’яної хвороби.

Як свідчать деякі дослідження, вживання помідорів збільшує нікотинову залежність . Тому якщо ви збираєтеся кинути палити, не їжте помідори.

. Тому якщо ви збираєтеся кинути палити, не їжте помідори. З обережністю потрібно вживати томати за підвищеного артеріального тиску, гіпертонії тим, хто має інші захворювання серцево-судинної системи Протипоказано вживання квашених, маринованих, консервованих помідорів при гіпертонії.

тим, хто має інші захворювання серцево-судинної системи Протипоказано вживання квашених, маринованих, консервованих помідорів при гіпертонії. Незрілі плоди взагалі містять отруйний алкалоїд соланін, який може викликати важке отруєння. Тому томати потрібно їсти стиглими і помірно.

Чим корисні помідори

Попри всі протипоказання, помідори – суперкорисний продукт, недарма вони такі популярні в кулінарії та консервації. Ці овочі мають безліч профілактичних і лікувальних якостей, позитивно впливають на самопочуття загалом, наповнюють вітамінами, заспокоюють тощо.

В томатах є винна, яблучна й лимонна кислоти, вітаміни A, B2, B6, PP, E, рідкісний вітамін К, фруктоза, глюкоза, мінеральні солі, йод, магній, залізо, цинк, марганець, натрій.

Помідори містять потужний антиоксидант – лікопін. Тому їхнє вживання є профілактикою раку , запобігає зростанню ракових клітин, багатьом серцево-судинним захворюванням.

Завдяки антиоксидантним властивостям лікопіну, великій кількості вітаміну С вони запобігають старінню о рганізму і шкіри .

Томати не гірше за шоколад заспокоюють, є чудовим антидепресантом. Серотонін і тіамін, які в них містяться, є гормонами щастя, допомагають у боротьбі з депресією, покращують настрій .

Томати й томатний сік корисні за гастритів зі зниженою кислотністю, погіршення пам'яті, анемії, загального занепаду сил .

Помідори стимулюють вироблення колагену, що позитивно позначається на еластичності шкіри та здоров'ї суглобів і сухожиль .

Помідори корисні для схуднення , в них мало калорій, вони допомагають у разі набряків, виводять з організму токсини, покращують травлення, обмін речовин.

Томати корисні для чоловічого здоров'я, покращують якість сперми , їх потрібно вживати для профілактики раку передміхурової залози .

Їх корисно вживати в разі діабету через те, що вони мають мінімальний глікемічний індекс.

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