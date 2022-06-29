Кому не можна їсти вишню, чим корисні вишня та черешня: думка експерта

Кому не можна їсти вишню, чим корисні вишня та черешня: думка експерта

Сезон вишень та черешень у розпалі, саме час їх купувати, їсти, робити заготівлі. Хоча вишня та черешня належить до одного роду слив, але різні по калорійності, споживчим властивостям. Чим корисна вишня, що схожого у вишні та черешні, що відмінного, кому категорично не можна їсти вишню розповідає дієтолог Світлана Фус.

Дієтологиня рекомендує вживати черешню та вишню щоденно, враховуючи їх корисні властивості та певні протипоказання. Рекомендована добова доза фруктів 300 г на день, частиною можуть бути вишні та черешні.

Вишня та черешня - хто більш корисний для здоров'я

У вишні:

вітамінно-мінеральний склад багатший,

цукру у 2 рази менше, ніж у черешні,

високий вміст бета-каротину (в 100 г – 15% добової норми) набагато більше, ніж в черешні.

У вишні та черешні багато рослинних пігментів антоціанів, на що вказує темно-червоний колір стиглих ягід. Користь цих пігментів в тому, що вони блокують запальні процеси.

Вишня і черешня - низькокалорійні. У свіжому вигляді ці ягоди мають приблизно однакову калорійність 50 - 62 ккал. Вишня чемпіон за низьким показником глікемічного індексу серед фруктів. Глікемічний індекс у вишні дорівнює 22, у черешні індекс - 25.

У вишні та черешні присутні макро - і мікроелементи: калій, кальцій, залізо, магній, кремній та інші, а також харчові рослинні волокна: пектини, клітковина, а це 5 – 8 % від денної норми в 100 г ягід.

Чим корисна вишня

Плоди вишні містять вітамін С, вітаміни групи B, бета-каротин, вітамін Р, залізо, калій, а також клітковину та пектин.

Вживання вишні:

Покращує сон, має антидепресивну дію, оскільки плоди, особливо кислі, терпкі сорти містять мелатонін.

Позитивно діє на роботу серця та стан судин.

Має позитивний вплив на рівень кров'яного тиску.

Допомагає в роботі нервової системи.

Служить профілактикою простудних захворювань.

Покращує травлення, перистальтику кишківника, допомагає при запорах.

Добре впливає на сітківку ока, стан волосся та нігтів.

Чим корисна черешня

Свіжа черешня рекомендована людям з залізодефіцитною анемією, 100 г плодів містить 10% від добової норми заліза.

Черешня корисна тим, хто страждає дерматологічними проблемами.

Косметичні засоби (маски) на основі черешні допомагають впоратися з вуграми, підлітковими прищами.

Не рекомендується їсти черешню у великих кількостях людям, схильним до повноти та хворим на цукровий діабет через підвищений вміст глюкози й фруктози. Також не варто нею зловживати людям, у яких є схильність до діареї та підвищеного газоутворення в кишківнику.

Кому не можна споживати вишню

Людям з гострими та хронічними захворюваннями травного тракту.

При виразці або гастриті з підвищеною кислотністю.

При алергічної реакції на вишню або черешню слід відмовитися від їх вживання.

Людям з чутливою зубною емаллю краще не зловживати вишнями. Через високий вміст органічних кислот, вишня може стати причиною пошкодження зубної емалі. Тому після їди краще прополоскати ротову порожнину.

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