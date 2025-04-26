Кому не можна їсти популярний в TikTok і не тільки дубайський шоколад

Кому не можна їсти дубайський шоколад / © Фото з відкритих джерел

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В польському виданні Strona Zdrowia, надали відповідь на це запитання.

Чи є дубайський шоколад корисним

Дієтолог Олівія Понятовська пояснює, що до складу дубайського шоколаду зазвичай входить молочний шоколад із вмістом какао близько 40–45%, фісташкова паста та тоненькі смужки тіста катаіфі.

У деяких варіаціях також можуть використовуватися рослинні жири, паста тахіні чи білий шоколад. Склад поживних речовин варіюється залежно від виробника й конкретних інгредієнтів, однак загалом дубайський шоколад є висококалорійним продуктом, багатим передусім на жири (переважно насичені) й прості вуглеводи. Кількість білка в ньому невелика і переважно надходить із горіхів та молочних компонентів шоколаду.

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Чим дубайський шоколад відрізняється за калорійністю від інших видів шоколаду

Дубайський шоколад зазвичай має дещо вищу калорійність порівняно зі звичайним молочним або темним шоколадом, що зумовлено наявністю додаткових інгредієнтів, таких як горіхові пасти чи тісто катаіфі. Його енергетична цінність коливається в межах від 500 до 700 ккал на 100 г продукту. Для порівняння: класичний молочний шоколад містить близько 530 ккал на 100 г, а темний — приблизно 550 ккал. Водночас варто враховувати, що точна калорійність залежить від виробника та конкретної рецептури.

Основні компоненти дубайського шоколаду

До складу дубайського шоколаду входить молочний шоколад, який сам по собі є джерелом великої кількості простих цукрів і насичених жирів. Надлишкове споживання цих речовин може негативно впливати на обмін речовин і сприяти набору ваги.

Фісташкова начинка — хоча фісташки самі по собі є корисним продуктом, у виробництві дубайського шоколаду часто використовують не чисту фісташкову пасту, а суміш із білим шоколадом. Останній складається переважно з цукру, сухого молока та какао-масла, що значно підвищує калорійність і знижує поживну цінність продукту.

Тісто катаіфі — це дуже тонке і хрустке тісто, виготовлене з пшеничного борошна та вершкового масла. Часто воно додатково просочується цукровим сиропом, що ще більше збільшує його калорійність.

Попри розкішний вигляд і наявність цінних інгредієнтів, таких як фісташки, у цілому дубайський шоколад складно віднести до здорових продуктів. У ньому надто багато цукру, жирів і нерідко — харчових добавок.

Скільки дубайського шоколаду можна з’їдати на день без шкоди для здоров’я

Оптимальна добова порція дубайського шоколаду становить 20–30 грамів, що приблизно дорівнює кільком невеликим шматочкам. Така кількість дозволяє насолодитися смаком, не перевантажуючи організм зайвими калоріями та цукром. Для людей із високою фізичною активністю або підвищеними енергетичними потребами допустима норма може бути трохи більшою. Водночас найважливіше — дотримуватися міри та розглядати шоколад радше як приємний перекус, а не як суттєву частину щоденного раціону.