Кому не рекомендовано вживати помідори: кардіолог назвав перелік хвороб, коли ці овочі протипоказані

Американський кардіолог Стівен Гандрі пояснив, що певні білкові сполуки, відомі як лектини, які рослини синтезують для самозахисту від шкідників, можуть негативно впливати на людський організм. За його словами, після потрапляння в тіло вони активують особливі механізми, що спричиняють запалення та провокують розвиток різних хвороб.

Цей тип білка не лише знищує шкідливі мікроорганізми, а й завдає шкоди здоровим клітинам. Вживання помідорів може спровокувати синдром хронічної втоми, викликати випадіння волосся, шкірні висипання та негативно вплинути на роботу мозку.

Особливо важливо стежити за вмістом лектинів у раціоні тим, хто має артрит, діабет, серцево-судинні захворювання, проблеми зі щитоподібною залозою, цистит або страждає на надмірну вагу.

Помідори містять лікопен, який допомагає знижувати ймовірність розвитку ракових захворювань. Хоча Гандрі визнає цю користь, він вважає, що ризики для здоров'я від вживання томатів надто великі.

Також варто не плутати лектин з лептином — гормоном, що контролює обмін речовин, чи з лецитином, типом жиру, який міститься в яйцях, соняшниковій олії або сої.

Лікар вважає томати шкідливими і рекомендує повністю уникати їх вживання.

Згідно з деякими дослідженнями, близько 20% випадків ревматоїдного артриту можуть бути спричинені лектинами з родини пасльонових, до яких належать помідори, картопля, баклажани та солодкий перець.

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