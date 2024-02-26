Кому потрібно їсти холодець: експерти розповіли, чому варто додати цю страву до свого раціону

Холодець — давня традиційна страва українців. Вона не лише смачна, але й дуже корисна. Але експерти вказують, що не всім людям можна їсти холодець.

Передусім, потрібно розібратися, що ж таке холодець. Це досить ситна страва желеподібної форми, яка готується довгим варінням м'яса (3-5 годин) з подальним його охолодженням у бульйоні.

Щоб приготувати класичний холодець до м'яса також додають ті частини туші, де найбільше колагену. Найчастіше це крила, шиї, свинячі вуха, ноги, лапи птиці тощо. Саме завдяки цьому холодець застигає сам і не потрібно використовувати агар-агар чи желатин.

Також в процесі приготування страви додають різні приправи (лавровий лист, гвоздика, чорний перець горошком), щоб отримати надзвичайний смак і аромат. Часто кладуть цибулю та моркву.

Якщо говорити про харчову цінність холодцю, то тут багато що залежить від того, з яких саме інгредієнтів його готують. Так зі свинячої туші холодець виходить найкалорійнішим (на 100 г близько 350 ккал). Цікаво, але на другому місці розташовується холодець з курки. Якщо ви брали стегенця та філе стегна, то на 100 г страви отримаєте 230-240 ккал, якщо лише лапи — 110 ккал. Найменш калорійним вважається холодець з яловичини (на 100 г готового продукту всього 80 ккал).

Корисно знати і кількість білків, жирів та вуглеводів, які містяться в цій страві:

яловичина — 11,4 г білків, 2,8 г жирів, 0,5 г вуглеводів;

свинина — 10,0 г білків, 5,2 г жирів та 1,2 г вуглеводів;

курятина — 12,0 г білків, 7,5 г жирів, 0,7 г вуглеводів;

індичка — 8,2 г білків, 2,5 г жирів і 0,7 г вуглеводів;

свиняча нога — 16,2 г білків, 13,3 г жирів та 0,9 г вуглеводів.

Чому холодець корисний

Експерти стверджують, що холодець містить велику кількість жирів та амінокислот, які потрібні шкірі, мозку, суглобам. Також в холодці є важливий для організму людини білок — колаген. Він позитивно впливає на шкіру, робить її пружнішою, розгладжує зморшки.

В страві є компоненти, які допомагають кальцію краще засвоюватися. А амінокислота гліцин здатна додатково стимулювати нервову і мозкову діяльність.

Якщо додати до холодця часник, хрін, різні соуси, то це позитивно вплине на імунну систему, поліпшить метаболізм.

За словами нутриціологів, вживання холодцю допомагає:

нормалізувати артеріальний та венозний тиск;

зменшити кількість "поганого" холестерину в крові;

зміцнити суглоби та кістки;

покращити мозкову діяльність;

позбутися похмільного синдрому.

Чим шкідливий холодець

Чим шкідливий холодець / Фото: commons.wikimedia.org

Однак, шкода від холодця також буває, і досить велика. Вона відбувається за частого та неконтрольованого споживання цієї страви. Чого варто боятися:

ожиріння — якщо ви постійно готуєте висококалорійний холодець і дуже часто його вживаєте, можна непомітно набрати зайву вагу;

ризик тромбоутворення — за непомірного вживання холодцю підвищується в'язкість крові, а це може призвести до сумних наслідків;

підвищення рівня сечової кислоти — через високий вміст пуринів, це може призвести до розвитку подагри;

утворення оксалатного каміння в нирках — сильно зростає ризик.

Як часто можна їсти холодець, щоб не було шкоди

Експерти сходяться на думці, що їсти холодець можна не частіше ніж 150 г на 1 тиждень. Через високий вміст холестерину зловживати стравою не варто.

Якщо це нежирний холодець, порцію можна трішки збільшити. Найкраще, кажуть фахівці, споживати холодець в період від жовтня до квітня, і не частіше 2-3 разів на місяць.

Кому обов'язково потрібно їсти холодець

Існують категорії людей, яким вживати холодець дуже корисно. Серед них:

ті, хто має низький гемоглобін;

спортсмени за високих навантажень;

ті, хто страждає на низький імунітет;

людям з поганим станом шкіри;

тим, в кого є травми чи переломи;

за анемії;

під час проблем з опорно-руховим апаратом;

за анорексії та виснаження.

Кому протипоказано їсти холодець

Зауважують нутриціологи і дієтологи, що є люди, яким взагалі протипоказано їсти холодець. Це ті, у кого вже є зайва вага, захворювання серцево-судинної системи, проблеми із сечовим міхуром, високий рівень "поганого" холестерину та хвороби шлунково-кишкового тракту.

Деякі лікарі радять з обережністю додавати холодець до свого раціону тим, в кого є дисфункція жовчного міхура, захворювання печінки та підшлункової залози.

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