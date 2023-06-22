Кому та чому не можна їсти сир: користь і шкода цього кисломолочного продукту

Сир є не тільки смачним, а й корисним для здоров'я продуктом.

Проте як і з будь-яким продуктом, є категорії людей, для яких споживання сиру може бути шкідливим.

Людям із лактозою непереносністю. У таких людей споживання сиру може викликати дискомфорт у животі, метеоризм, здуття живота, діарею. Поколювання, свербіж чи навіть пухлини в роті також можуть свідчити про непереносність лактози.

Людям з алергією на молочні продукти. Алергія може спричиняти різні симптоми, як-от висипання, свербіж шкіри, набряки, труднощі з диханням та нудота. Споживання сиру у таких людей може навіть призвести до анафілактичного шоку.

Не потрібно їсти сир, якщо є ризик утворення каменів у нирках. Хоча кисломолочний сир містить кальцій, який є необхідним для нормальної роботи організму, у деяких людей споживання великої кількості сиру може збільшити ризик утворення каменів у нирках. Це пов'язано з високим вмістом оксалатів у деяких видах сиру, які можуть утворювати камені в сечовивідних шляхах.

Деякі види сиру, особливо жирні сорти, містять значну кількість насичених жирів, які можуть підвищити рівень холестерину в організмі. Людям із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним артеріальним тиском та цукровим діабетом сири, які містять 50% жирів, варто вживати в мінімальній кількості, а краще взагалі від них відмовитися. Як зазначають спеціалісти, якщо людина здорова, не має хронічних захворювань, вона може їсти будь-який сир. Якщо холестерин високий, варто відмовитися від жирного сиру.

Сир жирністю 30% не варто вживати в разі ожиріння та діабету другого типу. Також лікарі радять відмовитися від продукту в разі мігрені та тяжкого ПМС.