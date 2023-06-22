Кому та чому не можна їсти сир: користь і шкода цього кисломолочного продукту

Шкода сиру для організму - кому краще не їсти цей продукт, а для кого він дуже корисний.
Користь сиру для організму
Сир є не тільки смачним, а й корисним для здоров'я продуктом.
- Сир містить амінокислоти, білок, кальцій і мінерали, які є необхідними для нормальної роботи організму. Амінокислоти, які містить білок, є будівельним матеріалом для клітин, м'язів та органів. Кальцій важливий для зміцнення кісток і зубів, а також для нормальної роботи нервової системи й м'язів. Фосфор і магній також вкрай необхідні для здоров'я організму.
- Як показують дослідження, споживання нежирного сиру знижує рівень "поганого" холестерину та підвищує рівень "доброго", що може знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
- Споживання сиру може допомогти відновити баланс кальцію в організмі та запобігти таким розладам, як остеопороз.
Проте як і з будь-яким продуктом, є категорії людей, для яких споживання сиру може бути шкідливим.
Кому не можна їсти сир: перевірте, чи входите ви до списку
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Людям із лактозою непереносністю. У таких людей споживання сиру може викликати дискомфорт у животі, метеоризм, здуття живота, діарею. Поколювання, свербіж чи навіть пухлини в роті також можуть свідчити про непереносність лактози.
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Людям з алергією на молочні продукти. Алергія може спричиняти різні симптоми, як-от висипання, свербіж шкіри, набряки, труднощі з диханням та нудота. Споживання сиру у таких людей може навіть призвести до анафілактичного шоку.
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Не потрібно їсти сир, якщо є ризик утворення каменів у нирках. Хоча кисломолочний сир містить кальцій, який є необхідним для нормальної роботи організму, у деяких людей споживання великої кількості сиру може збільшити ризик утворення каменів у нирках. Це пов'язано з високим вмістом оксалатів у деяких видах сиру, які можуть утворювати камені в сечовивідних шляхах.
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Деякі види сиру, особливо жирні сорти, містять значну кількість насичених жирів, які можуть підвищити рівень холестерину в організмі. Людям із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним артеріальним тиском та цукровим діабетом сири, які містять 50% жирів, варто вживати в мінімальній кількості, а краще взагалі від них відмовитися. Як зазначають спеціалісти, якщо людина здорова, не має хронічних захворювань, вона може їсти будь-який сир. Якщо холестерин високий, варто відмовитися від жирного сиру.
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Сир жирністю 30% не варто вживати в разі ожиріння та діабету другого типу. Також лікарі радять відмовитися від продукту в разі мігрені та тяжкого ПМС.
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У сирі багато натрію, який затримує воду та може викликати набряки на обличчі чи руках. Якщо ви належите до таких людей, краще обмежити себе у споживанні сиру та інших кисломолочних продуктів.