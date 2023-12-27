Консервований тунець: користь і шкода, скільки на день можна з'їдати

Консервований тунець — досить популярний продукт. Він містить багато білка, коштує недорого і може довго зберігатися.

Тунець консервований — калорійність та харчова цінність

В свіжому тунці міститься трохи більше білків та калорій, ніж у консервованому. Однак у обох формах зовсім немає вуглеводів:

Калорійність: 135-145 ккал;

Білки: 24,4 г;

Жири: 4,6 г;

Вуглеводи: 0 г.

Якщо ви купуєте консервований тунець в олії, а не у воді, його калорійність зросає до 165 ккал, а кількість жирів на 100 г продукту підвищується до 8-9 г.

Консервований тунець: в чому його користь

Тунець є чудовим джерелом багатьої вітамінів групи В, зокрема, ніацинаміду, який корисний для шкіри та здоров'я нервової системи. Є в тунці і вітамін В12 (в 100 г продукту міститься більше двох денних норм), який необхідний для формування нових еритроцитів, утворення молекул ДНК та запобігання розвитку анемії.

В м'ясі тунця практично немає вуглеводів і на 1/3 менше холестерину, ніж в інших джерелах тваринного білка. Більше того, білки, які входять до складу тунця, засвоюються організмом людини на 95%.

Завдяки тому, що тунець містить Омега-3 жирні кислоти, він допомагає знизити рівень "поганого" холестерину і Омега-6 жирних кислот, які можуть накопичуватися в артеріях. Через надлишок в організмі Омега-6 жирних кислот утворюються тромби. Як стверджує Американська кардіологічна асоціація, якщо вживати рибу двічі на тиждень, можна зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Консервований тунець калорійність / Фото: Pexels

Вміст жирних кислот Омега-3 також покращує здоров'я сітківки і очей. За результатами дослідження вчених з США, в якому взяли участь 40 тисяч осіб віком від 45 до 84 років, було з'ясовано, у тих, хто їв кілька порцій тунця на тиждень, зменшувався ризик розвитку сухого ока на 70%, на відміну від тих, то не вживав цей продукт.

Міститься в цій рибі і кальцій, який допомагає підтримувати здоров'я м'язів і кісток. А ще є магній для отримання енергії. У 100 г тунця міститься приблизно 50% від денної норми вітаміну D, який підтримує імунну систему і міцність кісток. В рибі містяться і незамінні амінокислоти, які дуже потрібні організму для відновлення після інтенсивних спортивних вправ.

Чому консервований тунець може бути шкідливим

Основні протипоказання пов'язані із ртуттю — це важкий метал, який часто міститься в рибі через забруднену воду. За словами вчених, велика кількість ртуті в організмі може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема, порушення центральної нервової системи.

Хоча в самому тунці цієї речовини може міститися досить мало, він поїдає дрібну рибу, що забруднена ртуттю, і може концентруватися в його м'ясі. Кількість металу переважно залежить від виду тунця. Менше ртуті у молодому і дрібному тунці, з якого зазвичай і готують консервований продукт. А ось в свіжій чи замороженій рибі важкого металу може бути більше.

Також в консервованому тунці міститься багато натрію через додавання спецій та інших продуктів. Хоча натрій необхідний для регулювання рідини в організмі, його надмірне вживання може стати причиною здуття живота.

Сама консервна банка може бути шкідливою. В деяких видах упаковки містяться залишки бісфенолу А, а це промисловий хімікат, який використовують для покриття банок, щоб вони не піддавалися корозії. Тому завжди перевіряйте упаковку на наявність вм'ятин.

Скільки можна їсти консервованого тунця на тиждень

Що буде якщо їсти багато тунця / Фото: Unsplash

Тунець рекомендують їсти не рідше одного разу на тиждень. Зазвичай подають його разом з овочами та невеликою кількість крохмалистих вуглеводів (картопля, хліб, макарони, рис).

Маленький дітям та вагітним жінкам через потенційний ризик отруєння ртуттю краще вживати тунець лише після консультатції з лікарем.

Згідно з Управлінням з санітарного нагляду за якістю продуктів в США, тунець можна їсти 2-3 рази на тиждень (білий тунець — не частіше 1 раза на тиждень). А сама порція повинна становити не більше 100-120 г.

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