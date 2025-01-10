Кориця як засіб для схуднення: міф чи реальність

Кориця — це ароматна пряність, яка може надавати особливого смаку стравам та напоям, а також має широкий спектр корисних властивостей, якщо споживати її у невеликих кількостях в межах збалансованого раціону.

Згідно з нещодавніми дослідженнями, кориця також допомагає в зниженні ваги та лікуванні інших ускладнень метаболічного синдрому.

Кориця викликає потемніння жиру

Екстракт кориці допомагає збільшити кількість бурого жиру в підшкірних (жировий шар під шкірою) жирових клітинах. Це особливо добре для людей із жиром у ділянці живота, адже жир на животі та в ділянці талії — це білий жир. Вживання кориці допомагає перетворити жир на животі на коричневий. А бурий жир, зі свого боку, може бути використаний тілом для підтримання температури тіла та як енергія.

Підвищує чутливість до інсуліну

Поліфеноли в кориці допомагають поліпшити чутливість до інсуліну. Інсулін регулює рівень глюкози в крові. Коли ваш організм не виробляє достатньої кількості інсуліну або стає резистентним до інсуліну, рівень глюкози в крові може підвищуватися, що призводить до накопичення жиру, ожиріння, діабету та інших захворювань. Дослідження підтвердили, що кориця може сприяти зниженню ваги, зменшуючи резистентність до інсуліну.

Кориця знижує рівень цукру в крові натщесерце

Кориця допомагає знизити рівень глюкози в крові натщесерце. Дослідження, проведене вченими з Каліфорнійського університету в Девісі, засвідчило, що вживання цільної кориці або екстракту кориці може знизити рівень глюкози в крові натщесерце і підвищити чутливість до інсуліну в пацієнтів із діабетом 2 типу. Проте проконсультуйтеся з лікарем про дозування, перш ніж використовувати корицю для лікування діабету.

Вживання кориці зменшує окружність талії

Жир у ділянці живота є серйозною проблемою. Він накопичується через надмірне споживання калорій, ведення малорухливого способу життя та надмірний стрес. Вчені виявили, що вживання кориці може допомогти зменшити окружність талії та масу тіла.

Раніше ми писали про поради, які не допоможуть схуднути. Більше про це читайте у новині.

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