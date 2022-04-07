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Корисна антистрес-техніка від експерта допоможе зменшити напругу у тілі

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Корисна антистрес-техніка від експерта допоможе зменшити напругу у тілі

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Існують деякі ефективні техніки, що допоможуть змінити свій внутрішній стан.

Корисною антистрес-технікою ділиться засновниця Школи Здоров'я лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова

Візуалізація дихання

  • Прийміть зручне положення, закрийте очі та почніть дихати діафрагмою. На вдиху уявіть, що вся напруга у вашому тілі проходить від кінцівок до грудей.
  • На видиху уявіть, як напруга залишає тіло разом із диханням і розсіюється прямо перед вами.
  • Повторюйте процес, незабаром ви відчуєте, як напруга спадає.

Нагадаємо, 2-3 яйця щодня – абсолютно здорова харчова звичка.

Лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.

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