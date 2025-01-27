"Корисні" напої, що призводять до збільшення ваги

У прагненні схуднути люди часто вибирають, на їхній погляд, корисні альтернативи, які мають сприяти зниженню ваги. Однак багато поживних напоїв можуть виявитися не такими корисними, як часто думають люди.

Фруктовий сік

Фруктовий сік, який часто сприймається як корисний для здоров'я напій, може сприяти запаленню та збільшенню ваги через концентрований вміст цукру. Хоча натуральні фруктові цукри є корисними під час вживання в цільних фруктах, але в процесі приготування соку рідину витягують, залишаючи концентровані цукри без клітковини й інших сполук, які допомагають пом'якшити їхній вплив.

Смузі

Смузі — це зручний спосіб включити до свого раціону фрукти, овочі й інші корисні інгредієнти, проте помилка полягає в контролі порцій і виборі інгредієнтів. Деякі магазинні смузі або навіть ті, що приготовані вдома, можуть бути занадто калорійними, особливо якщо вони містять висококалорійні інгредієнти, наприклад, солодкий йогурт, велику кількість фруктів або доданий цукор.

Протеїнові коктейлі

Деякі протеїнові коктейлі можуть містити приховані калорії та цукор. Надмірне вживання цих напоїв може призвести до надлишку калорій, перешкоджаючи схудненню. До того ж, якщо покладатися виключно на протеїнові коктейлі як замінники їжі, може не вистачати різноманітності поживних речовин, що містяться в цільних продуктах.

Раніше ми писали, кому категорично заборонено вживати морську капусту. Більше про це читайте в новині.

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