Корисні практики для немовлят, які батьки часто ігнорують

Корисні практики для немовлят, які батьки часто ігнорують

Ми вибрали декілька, надзвичайно корисних для підтримки росту малюків і простих для їхніх батьків.

Дитячий масаж має чудодійний ефект, допомагаючи дітям міцніти та розвиватися. Дослідження показали, що імунна система і загальний стан здоров’я дітей, які отримували щоденну терапію масажу, покращилися. Але це лише одна з «дорослих» практик, що корисні для немовлят.

Рефлексотерапія для зняття стресу

Рефлексотерапія для зняття стресу

Немовлята добре реагують на рефлексотерапію. М’який масаж ніжок допомагає їм розслабитися і легше заснути, а також зняти тремор, якщо він присутній. Такий простий масаж можна робити щоденно.

Вивчіть рефлекторну карту стоп.

Розігрійте ділянку, обережно потираючи ніжки дитини.

Почніть плавно масажувати цю область і подивіться, як малюк реагує.

Погладжування для душевного здоров'я

Науково доведено, що діти, яких батьки більше торкалися і виплекали в дитинстві, мають краще психічне здоров’я у майбутньому, оскільки погладжування та обіймання розвивають міцніші нейронні зв’язки.

«Наявність гіпокампу, який майже на 10% більший, лише є конкретним доказом потужного ефекту виховання», — пише Джоан Л. Лубі, доктор медичних наук, професор дитячої психіатрії.

Масаж для розслаблення та покращення самопочуття

Масаж є дуже популярною формою зняття стресу для дорослих, але він має такий самий вплив і на немовлят. Ніжні та впевнені дотики батьків дозволяють їм почувати себе в безпеці та допомагають тим діткам, які відчувають гази, судоми, коліки та запор. Це також знижує рівень їхнього стресу. Ба більше, дослідження показали, що щоденний масаж недоношених діток сприяє їхньому росту та розвитку кісток.

Як робити масаж

Повільно та м’яко потріть тіло дитини від кінчиків пальців ніг, поки дитина лежить на спині.

Покладіть дитину на живіт і повторіть так само.

Розмовляйте з дитиною та слідкуйте за її реакцією. Нічого не робіть, якщо малюк капризує чи відчуває дискомфорт.

Дитяче масло для масажу полегшить процес. Але не забудьте нанести невелику кількість засобу на шкіру дитини заздалегідь, щоб перевірити на наявність алергічних реакцій або чутливості.

Вібрації та білий шум для заспокоєння дитини

Доведено, що вібрації є одним із найкращих способів заспокоїти немовля. Пристрої білого шуму мають такий самий ефект, до того ж вони допомагають малюкам заснути і довше спати. За словами експертів, статичні звуки схожі на звуки тіла, які дитина слухає в утробі матері.

Як це зробити

Оберіть іграшку для сну, що видає монотонне звучання, у якому майже немає перепадів. Гучність завжди однакова: на середніх, високих та низьких частотах, чим створюється відчуття ненав'язливості, ніби це просто тло, а не основне звучання.

Білий і рожевий шум, що видається іграшками, здатний заспокоювати, присипляти. Пристосування створює комфортну обстановку рахунок звуку і вібрацій.

Але не варто розташовувати іграшку біля голови новонародженого - це може негативно позначитися на його стані, настрої, психіці.

Годування не завжди є відповіддю на плач

І наостанок, порада від експертів Гарварду. Більшість батьків схильні реагувати на кожен крик годуванням. Лікарі кажуть, що це серйозна проблема, яка може призвести до надмірної ваги дитини. Дитячий плач не обов’язково свідчить про те, що вона голодна, але й втомлена, нудьгує чи відчуває дискомфорт.

«Якщо кожного разу, коли дитина метушиться, її годують, через деякий час вона може почати думати про годування як про те, що їм потрібно... створюючи нездорові асоціації з їжею, які важко скасувати», — каже доктор медичних наук з Гарварду.

Що спробувати замість цього

Якщо ви нещодавно годували свою дитину, просто побудьте поруч - поговоріть або пограйтеся з нею.

Перевірте підгузок.

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