Корисні речі для шкіри: доведено вченими, що на її старіння суттєво впливає наш раціон

Красива, здорова шкіра вимагає щоденного догляду та правильного харчування. Доведено, що деякі продукти можуть позитивно впливати на здоров'я шкіри та її вигляд, інші прискорюють її старіння та можуть провокувати захворювання.

Китайська дослідницька група з Університету Ланьчжоу за допомогою генетичного аналізу вивчила можливі причинно-наслідкові зв'язки між споживанням певних харчові продукти та проблемами зі шкірою.

Використовуючи дані про 17 харчових факторів із Британського біобанку, а також дані про чотири шкірні захворювання, отримані з Британського біобанку та іншого великомасштабного загальногеномного дослідження асоціації, експерти вивчили можливі причинно-наслідкові зв'язки на генетичному рівні між харчовими продуктами та здоров'ям та красою шкіри.

Продукти, які однозначно корисні для шкіри

На думку дослідників, отримані результати свідчать, що

Вживання жирної риби зменшує пігментацію шкіри та уповільнює її старіння.

Вживання чаю знижує пігментацію шкіри.

Сирі овочі знижують ризик розвитку кератиноцитарного раку шкіри.

Продукти, які шкодять шкірі

Споживання кави та свинини значно прискорює старіння шкіри.

Споживання яловичини, шампанського та білого вина пов'язане з підвищеним ризиком меланоми шкіри.

Дослідники також виявили зв'язок зі споживанням хліба з підвищеним ризиком раку шкіри, пов'язаного з кератиноцитами.

Отже, результати дослідження вказують на причинно-наслідковий зв'язок між різними харчовими продуктами та здоров'ям шкіри — вживання жирної риби, чаю, сирих овочів та салатів з них має сприятливий ефект. З іншого боку, кава, свинина, яловичина, хліб, шампанське та біле вино, очевидно, завдають шкоди здоров'ю нашої шкіри та підвищують ризик шкірних захворювань.

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