Корисні солодощі існують : від якої смакоти не потрібно відмовлятися

Виявляється деяік солодощі можуть бути корисними для здоров'я, тому їх не можна виключати з раціону. Як рекомендують лікарі, не варто відмовлятися від зефіру, пастили та мармеладу на фруктово-ягідному пюре. А все тому, що ці солодощі містять пектин. Низка досліджень свідчать, що цей компонент може знижувати рівень "поганого" холестерину в крові.



Найкориснішими пектинами, за словами медиків, є цитрусовий і яблучний. Так, із користю для здоров'я на день можна з'їдати до 100 г пастили та до 30 г зефіру, зазначають дієтологи. Але при цьому лікарі звернули увагу, щоб ці продукти були на 100% корисними, в перерахованих вище солодощах повинно бути якнайменше цукру.

Що таке пектин і чому він такий важливий

Як і будь-яка інша розчинна клітковина, пектин має безліч корисних властивостей. Він сприяє нормалізації роботи травної системи, допомагає знизити рівень холестерину в крові, бере участь у детоксикації організму, сприяє регулюванню цукру в крові. Пектин збільшує обсяг і м'якість випорожнень, допомагає запобігти запорам і покращити роботу кишечника. Дослідження показують, що пектин може знизити рівень поганого холестерину, що, у свою чергу, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Пектин, як і будь-яка інша розчинна клітковина, уповільнює всмоктування поживних речовин, що допомагає контролювати рівень цукру на крові. Також пектин, як і будь-яка інша клітковина у вашому раціоні, сприяє підтримці почуття ситості, що може бути корисним для тих, хто прагне зниження ваги.

Як вибрати корисні зефір, мармелад та пастилу

Щоб отримати максимальну користь від цього ласощів, зверніть увагу на склад, вибирайте продукти без барвників, ароматизаторів та консервантів.

Зверніть увагу на зефір з натуральними соками та фруктовим пюре.

Чим менше цукру в складі ласощів, тим кориснішим вони будуть.

Отже, щоб отримати максимальну користь, вибирайте якісний продукт і вживайте його в помірних кількостях.

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