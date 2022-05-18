Корисні та прості сніданки: дієтологиня зробила добірку з рецептами страв для ранку

Корисні та прості сніданки: дієтологиня зробила добірку з рецептами страв для ранку

Представляємо нову добірку з рецептами простих та корисних сніданків.

Нехай ваш завтрашній ранок почнеться яскраво та смачно! Засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова розповіла, які сніданки найкорисніші.

Вона такожнадала три рецепти страв для сімейного сніданку.

Омлет з овочами та зеленню

Фото: Facebook

Ця страва - джерело легко засвоюваного білка, корисних жирів, клітковини та різних мікроелементів, таких як вітамін А, D, Е, К, холін, фолієва кислота, кальцій, залізо, мідь, селен, цинк.

Також читайте Омлет із грибами: швидкий сніданок для родини

Нам знадобиться

Яйця - 2 шт,

шпинат - 60 г,

брокколі - 100 г,

сир Фета – 30 г,

натуральні спеції за смаком,

1 ч.л. вершкового масла

Брокколі можна замінити на цвітну капусту, горошок, гриби, помідори. Шпинат на кріп чи петрушку. Сир Фета - на моцареллу

Брокколі розділити на дрібні суцвіття, відварити кілька хвилин у воді Збити яйця зі спеціями. На маслі протушкувати кілька хвилин шпинат. Додати броколі, протушкувати ще кілька хвилин. Залити сумішшю з яєць, додати шматочки сиру, накрити кришкою, готувати до готовності. Можна додати свіжий зелений горошок, якщо ви його полюбляєте.

Додайте до страви джерела складних вуглеводів (крупи, бобові, картопля, макаронні вироби, цільнозерновий хліб) - і ви отримаєте варіант повністю збалансованої їжі.

Також читайте Яєчний рулет "Мозаїка": оригінальна ідея для закуски

Рулет з лаваша та курячої грудки

Нам знадобиться

Лаваш - половинка,

куряча грудка варена/запечена - 70 г,

сир - 25 г,

помідор - 40-50 г,

капуста або листя салату - 70 г,

сіль/перець/натуральні спеції за смаком,

йогурт грецький (сметана) - 30 г

Такий сніданок - джерело складних вуглеводів, легко засвоюваного білка, корисних жирів, клітковини, різноманітних мікроелементів, такі як ніацин, лікопін, В6, фолієва кислота, заліза, кальцію, фосфору, селену, калію.

Курячі грудки порізати на шматочки, сир - на тонкі пластини. Капусту нашаткувати тонко (або листя салату), помідор порізати кільцями. До грецького йогурту додати спеції за смаком. На лаваш розкласти білокачанну капусту, курячу грудку, кільця помідора, викласти сир, полити соусом. Скрутити лаваш у вигляді роли. Підігріти рол на сковороді.

Вівсяний млинець із сиром та огірком

Вівсяні пластівці – джерело складних вуглеводів. Огірок насичений електролітами, які допомагають запобігти зневодненню.

Нам знадобиться

Вівсяні пластівці - 3 ст.л.,

молоко – 30 мл,

яйце - 1 шт,

огірок,

твердий сир

Змішуємо яйце, молоко та пластівці. Розігріваємо сковороду, злегка змащуємо маслом, виливаємо суміш. Коли млинець «схопиться», перевертаємо. Кладемо млинець на тарілку, на одну половину викладаємо натертий сир та огірки кружечками, накриваємо другою половинкою.

Раніше українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.