Корисні та прості сніданки: дієтологиня зробила добірку з рецептами страв для ранку

Представляємо нову добірку з рецептами простих та корисних сніданків.
Нехай ваш завтрашній ранок почнеться яскраво та смачно! Засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова розповіла, які сніданки найкорисніші.
Вона такожнадала три рецепти страв для сімейного сніданку.
Омлет з овочами та зеленню
Ця страва - джерело легко засвоюваного білка, корисних жирів, клітковини та різних мікроелементів, таких як вітамін А, D, Е, К, холін, фолієва кислота, кальцій, залізо, мідь, селен, цинк.
Нам знадобиться
- Яйця - 2 шт,
- шпинат - 60 г,
- брокколі - 100 г,
- сир Фета – 30 г,
- натуральні спеції за смаком,
- 1 ч.л. вершкового масла
Брокколі можна замінити на цвітну капусту, горошок, гриби, помідори. Шпинат на кріп чи петрушку. Сир Фета - на моцареллу
- Брокколі розділити на дрібні суцвіття, відварити кілька хвилин у воді
- Збити яйця зі спеціями.
- На маслі протушкувати кілька хвилин шпинат. Додати броколі, протушкувати ще кілька хвилин.
- Залити сумішшю з яєць, додати шматочки сиру, накрити кришкою, готувати до готовності. Можна додати свіжий зелений горошок, якщо ви його полюбляєте.
Додайте до страви джерела складних вуглеводів (крупи, бобові, картопля, макаронні вироби, цільнозерновий хліб) - і ви отримаєте варіант повністю збалансованої їжі.
Рулет з лаваша та курячої грудки
Нам знадобиться
- Лаваш - половинка,
- куряча грудка варена/запечена - 70 г,
- сир - 25 г,
- помідор - 40-50 г,
- капуста або листя салату - 70 г,
- сіль/перець/натуральні спеції за смаком,
- йогурт грецький (сметана) - 30 г
Такий сніданок - джерело складних вуглеводів, легко засвоюваного білка, корисних жирів, клітковини, різноманітних мікроелементів, такі як ніацин, лікопін, В6, фолієва кислота, заліза, кальцію, фосфору, селену, калію.
- Курячі грудки порізати на шматочки, сир - на тонкі пластини.
- Капусту нашаткувати тонко (або листя салату), помідор порізати кільцями.
- До грецького йогурту додати спеції за смаком.
- На лаваш розкласти білокачанну капусту, курячу грудку, кільця помідора, викласти сир, полити соусом.
- Скрутити лаваш у вигляді роли. Підігріти рол на сковороді.
Вівсяний млинець із сиром та огірком
Вівсяні пластівці – джерело складних вуглеводів. Огірок насичений електролітами, які допомагають запобігти зневодненню.
Нам знадобиться
- Вівсяні пластівці - 3 ст.л.,
- молоко – 30 мл,
- яйце - 1 шт,
- огірок,
- твердий сир
- Змішуємо яйце, молоко та пластівці.
- Розігріваємо сковороду, злегка змащуємо маслом, виливаємо суміш. Коли млинець «схопиться», перевертаємо.
- Кладемо млинець на тарілку, на одну половину викладаємо натертий сир та огірки кружечками, накриваємо другою половинкою.
Раніше українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.
Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.