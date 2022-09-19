Корисні властивості гарбуза — все про головний продукт осені

Користь гарбуза для чоловіків та жінок незаперечна, діти люблять цей овоч за його солодкий смак. Але про справжню цінність плодів і гарбузового насіння не завжди знають навіть досвідчені городники. Розповідаємо, чому цей продукт такий корисний і чим він може нашкодити — в матеріалі ТСН.ua

Чим корисний гарбуз

Гарбуз — скарбниця вітамінів та мінералів

Про те, що гарбуз має багато каротину, свідчить його колір. Каротину в гарбузі в 4–5 разів більше, ніж у моркві. Але й інших вітамінів та корисних речовин тут теж дуже багато. Гарбуз -- джерело вітамінів групи B, РР, Е, С, антиоксидантів, мікроелементів, заліза, магнію, калію, фосфору, цинку та клітковини. Гарбузове насіння і гарбузова олія містять поліненасичені жирні кислоти та мікроелементи, мають жовчогінну дію, сприяють виведенню продуктів метаболізму з печінки та нормалізують ліпідний обмін. Тим самим допомагають печінки справлятися зі своєю основною функцією – детоксикаційною.

Гарбуз — це природний засіб очищення організму, для виведення рідини, поліпшення травлення, сечогінний засіб. Його застосовують у лікувальних дієтах, для покращення зору, обміну речовин, при гіпертонії, туберкульозі, для профілактики онкології.

Корисні властивості гарбуза

Для схуднення

Через низьку калорійність гарбуз вважається ідеальним дієтичним продуктом, адже в ньому немає крохмалю, холестерину та трансжирів, мало цукру, зате багато корисної для травлення клітковини. Калорійність 100 г м'якоті всього 22 ккал.

Чим корисний гарбуз для печінки:

Нормалізує прохідність жовчовивідних проток.

Сприяє регенерації клітин.

Виводить "поганий" холестерин.

Покращує вуглеводний обмін.

Користь гарбуза для серця та тиску

Виведення «поганого» холестерину завдяки фітостеролам, що входять до складу гарбуза знижує ризик появи атеросклерозу, тромбозу, інфаркту, інсульту. Кальцій і магній зміцнюють серцевий м'яз, знижують тиск. Насіння гарбуза запобігає ішемічної хвороби серця. Вітамін К бере участь в утворенні тромбоцитів, впливаючи на згортання крові, знижуючи ризик анемії.

Гарбуз — для чоловіків

Гарбуз містить багато цинку, який посилює сперматогенез. Вживання соку плоду, насіння ще в давнину вважалося засобом для підтримки тонусу чоловічої сили в цілому. Для профілактики та лікування проблем передміхурової залози також допоможе цей овоч. Високий вміст цинку в гарбузовому насінні у поєднанні з іншими протизапальними компонентами вони допомагають підтримувати здоров'я сечовидільної системи та передміхурової залози.

Користь гарбуза для жінок

Допомагає залишатися спокійною, позбавляє перевтоми.

При циститі, пієлонефриті.

Пом'якшує негативні симптоми клімаксу.

Гарбузова олія корисна при ерозії та запаленні шийки матки.

Зміцнює нігті, волосся, покращує шкіру.

Антиоксидантні властивості сприяють омолодженню.

При вагітності м'якота сирого плода чи свіжий сік допомагають при токсикозі.

Для схуднення

Користь гарбуза для дітей

Гарбузові страви корисні для будь-якого малюка, якщо немає індивідуальної непереносності або протипоказань.

Нормалізує сон.

«М'який» засіб для покращення роботи нирок, серця, шлунка.

Покращення травлення

Нормалізується, зміцнюється імунітет.

Гарбузове насіння — ефективний протиглисний засіб. У тонкій плівці-оболонці гарбузового насіння міститься амінокислота кукурбітин, яка має антигельмінтні властивості, що використовувалося ще в народній медицині.

Протипоказання вживання гарбуза

Гарбуз дозволяється вживати як дітям, так і дорослим. Уникати слід лише за індивідуальної непереносності продукту.

Обережним з гарбузом потрібно бути тим, хто:

Має тяжку форму цукрового діабету. Маючи високий глікемічним індексом, вона стимулює різке підвищення цукру в крові. Якщо ж вживати, то тільки приготований овоч, не сирий і після консультації з лікарем.

Знижену кислотність шлункового соку, гастрит.

Захворювання шлунково-кишкового тракту.

Кишкові кольки, здуття живота.

Читайте також: