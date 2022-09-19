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Корисні властивості гарбуза — все про головний продукт осені

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Корисні властивості гарбуза — все про головний продукт осені

Користь гарбуза

Користь гарбуза для чоловіків та жінок незаперечна, діти люблять цей овоч за його солодкий смак. Але про справжню цінність плодів і гарбузового насіння не завжди знають навіть досвідчені городники. Розповідаємо, чому цей продукт такий корисний і чим він може нашкодити — в матеріалі ТСН.ua

Чим корисний гарбуз

 Гарбуз — скарбниця вітамінів та мінералів

Про те, що гарбуз має багато каротину, свідчить його колір. Каротину в гарбузі  в 4–5 разів більше, ніж у моркві. Але й інших вітамінів та корисних речовин тут теж дуже багато. Гарбуз  --  джерело вітамінів групи B, РР, Е, С, антиоксидантів, мікроелементів, заліза, магнію, калію, фосфору, цинку та клітковини. Гарбузове насіння і гарбузова олія містять поліненасичені жирні кислоти та мікроелементи, мають жовчогінну дію, сприяють виведенню продуктів метаболізму з печінки та нормалізують ліпідний обмін. Тим самим допомагають печінки справлятися зі своєю основною функцією – детоксикаційною.

Гарбуз — це природний засіб очищення організму, для виведення рідини, поліпшення травлення, сечогінний засіб. Його застосовують у лікувальних дієтах, для покращення зору, обміну речовин, при гіпертонії, туберкульозі, для профілактики онкології. 

Корисні властивості гарбуза 

Для схуднення

Через низьку калорійність гарбуз вважається ідеальним дієтичним продуктом, адже в ньому немає крохмалю, холестерину та трансжирів, мало цукру, зате багато корисної для травлення клітковини. Калорійність 100 г м'якоті всього 22 ккал.

Чим корисний гарбуз для печінки:

  • Нормалізує прохідність жовчовивідних проток.
  • Сприяє регенерації клітин.
  • Виводить "поганий" холестерин.
  • Покращує вуглеводний обмін.

Користь гарбуза для серця та тиску

Виведення «поганого» холестерину завдяки фітостеролам, що входять до складу гарбуза знижує ризик появи атеросклерозу, тромбозу, інфаркту, інсульту. Кальцій і магній зміцнюють серцевий м'яз, знижують тиск. Насіння гарбуза запобігає ішемічної хвороби серця. Вітамін К бере участь в утворенні тромбоцитів, впливаючи на згортання крові, знижуючи ризик анемії.

Гарбуз — для чоловіків

Гарбуз містить багато цинку, який посилює сперматогенез. Вживання соку плоду, насіння ще в давнину вважалося засобом для підтримки тонусу чоловічої сили в цілому. Для профілактики та лікування проблем передміхурової залози також допоможе цей овоч. Високий вміст цинку в гарбузовому насінні у поєднанні з іншими протизапальними компонентами вони допомагають підтримувати здоров'я сечовидільної системи та передміхурової залози.

Користь гарбуза для жінок

  • Допомагає залишатися спокійною, позбавляє перевтоми.
  • При циститі, пієлонефриті.
  • Пом'якшує  негативні симптоми клімаксу.
  • Гарбузова олія корисна при ерозії та запаленні шийки матки.
  • Зміцнює нігті, волосся, покращує шкіру.
  • Антиоксидантні властивості сприяють омолодженню. 
  • При вагітності м'якота сирого плода чи свіжий сік допомагають при токсикозі. 
  • Для схуднення

Користь гарбуза для дітей

Гарбузові страви корисні для будь-якого малюка, якщо немає індивідуальної непереносності або протипоказань.

  • Нормалізує сон.
  • «М'який» засіб для покращення роботи нирок, серця, шлунка.
  • Покращення травлення 
  • Нормалізується, зміцнюється імунітет.
  • Гарбузове насіння — ефективний протиглисний засіб.  У тонкій плівці-оболонці гарбузового насіння міститься амінокислота кукурбітин, яка має антигельмінтні властивості, що використовувалося ще в народній медицині. 

Протипоказання вживання гарбуза

Гарбуз дозволяється вживати як дітям, так і дорослим. Уникати слід лише за індивідуальної непереносності продукту.
Обережним з гарбузом потрібно бути тим, хто:

  • Має тяжку форму цукрового діабету. Маючи високий глікемічним індексом, вона стимулює різке підвищення цукру в крові. Якщо ж вживати, то тільки приготований овоч, не сирий і після консультації з лікарем.
  • Знижену кислотність шлункового соку, гастрит.
  • Захворювання шлунково-кишкового тракту.
  • Кишкові кольки, здуття живота.

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