Корисні властивості гарбуза — все про головний продукт осені

Користь гарбуза для чоловіків та жінок незаперечна, діти люблять цей овоч за його солодкий смак. Але про справжню цінність плодів і гарбузового насіння не завжди знають навіть досвідчені городники. Розповідаємо, чому цей продукт такий корисний і чим він може нашкодити — в матеріалі ТСН.ua
Чим корисний гарбуз
Гарбуз — скарбниця вітамінів та мінералів
Про те, що гарбуз має багато каротину, свідчить його колір. Каротину в гарбузі в 4–5 разів більше, ніж у моркві. Але й інших вітамінів та корисних речовин тут теж дуже багато. Гарбуз -- джерело вітамінів групи B, РР, Е, С, антиоксидантів, мікроелементів, заліза, магнію, калію, фосфору, цинку та клітковини. Гарбузове насіння і гарбузова олія містять поліненасичені жирні кислоти та мікроелементи, мають жовчогінну дію, сприяють виведенню продуктів метаболізму з печінки та нормалізують ліпідний обмін. Тим самим допомагають печінки справлятися зі своєю основною функцією – детоксикаційною.
Гарбуз — це природний засіб очищення організму, для виведення рідини, поліпшення травлення, сечогінний засіб. Його застосовують у лікувальних дієтах, для покращення зору, обміну речовин, при гіпертонії, туберкульозі, для профілактики онкології.
Корисні властивості гарбуза
Для схуднення
Через низьку калорійність гарбуз вважається ідеальним дієтичним продуктом, адже в ньому немає крохмалю, холестерину та трансжирів, мало цукру, зате багато корисної для травлення клітковини. Калорійність 100 г м'якоті всього 22 ккал.
Чим корисний гарбуз для печінки:
- Нормалізує прохідність жовчовивідних проток.
- Сприяє регенерації клітин.
- Виводить "поганий" холестерин.
- Покращує вуглеводний обмін.
Користь гарбуза для серця та тиску
Виведення «поганого» холестерину завдяки фітостеролам, що входять до складу гарбуза знижує ризик появи атеросклерозу, тромбозу, інфаркту, інсульту. Кальцій і магній зміцнюють серцевий м'яз, знижують тиск. Насіння гарбуза запобігає ішемічної хвороби серця. Вітамін К бере участь в утворенні тромбоцитів, впливаючи на згортання крові, знижуючи ризик анемії.
Гарбуз — для чоловіків
Гарбуз містить багато цинку, який посилює сперматогенез. Вживання соку плоду, насіння ще в давнину вважалося засобом для підтримки тонусу чоловічої сили в цілому. Для профілактики та лікування проблем передміхурової залози також допоможе цей овоч. Високий вміст цинку в гарбузовому насінні у поєднанні з іншими протизапальними компонентами вони допомагають підтримувати здоров'я сечовидільної системи та передміхурової залози.
Користь гарбуза для жінок
- Допомагає залишатися спокійною, позбавляє перевтоми.
- При циститі, пієлонефриті.
- Пом'якшує негативні симптоми клімаксу.
- Гарбузова олія корисна при ерозії та запаленні шийки матки.
- Зміцнює нігті, волосся, покращує шкіру.
- Антиоксидантні властивості сприяють омолодженню.
- При вагітності м'якота сирого плода чи свіжий сік допомагають при токсикозі.
- Для схуднення
Користь гарбуза для дітей
Гарбузові страви корисні для будь-якого малюка, якщо немає індивідуальної непереносності або протипоказань.
- Нормалізує сон.
- «М'який» засіб для покращення роботи нирок, серця, шлунка.
- Покращення травлення
- Нормалізується, зміцнюється імунітет.
- Гарбузове насіння — ефективний протиглисний засіб. У тонкій плівці-оболонці гарбузового насіння міститься амінокислота кукурбітин, яка має антигельмінтні властивості, що використовувалося ще в народній медицині.
Протипоказання вживання гарбуза
Гарбуз дозволяється вживати як дітям, так і дорослим. Уникати слід лише за індивідуальної непереносності продукту.
Обережним з гарбузом потрібно бути тим, хто:
- Має тяжку форму цукрового діабету. Маючи високий глікемічним індексом, вона стимулює різке підвищення цукру в крові. Якщо ж вживати, то тільки приготований овоч, не сирий і після консультації з лікарем.
- Знижену кислотність шлункового соку, гастрит.
- Захворювання шлунково-кишкового тракту.
- Кишкові кольки, здуття живота.
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