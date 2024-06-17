Що сталося з жінкою, яка протягом 30 днів щоденно їла два яйця

Користь та шкода яєць: що буде з організмом, якщо їх їсти щоденно

Яйця – простий, доступний продукт. Деякі люди бояться яєць через вміст холестерину, інші — завжди починають свій день саме з них.

Дестін Менсон розповіла про свій досвід споживання яєць протягом 30 днів. Щоранку вона з'їдала по два яйця. Як це вплинуло на її організм?

Коли Дестін вирішила оновити свій раціон, вона намагалася їсти різні продукти на сніданок і обід, щоб наприкінці дня та ввечері відчувати бадьорість та не відчувати голоду. Замість солодкого сніданку вона почала їсти фрукти та гранолу, запиваючи кавою. Також жінка відмовилася від курячого м’яса та картоплі фрі в обідній час, замінивши їх рисом чи салатиками.

На жаль, за словами Менсон, ці здорові страви не позбавляли її почуття голоду і до кінця робочого дня вона мріяла про фаст-фуд.

Незабаром жінка дійшла висновку, що те, з чого починається ранок, визначає, скільки енергії вона отримає на весь день. Оскільки яйця багаті на білки та інші поживні речовини, Дестін Менсоня почала їсти їх на сніданок щодня протягом цілого місяця. Таким чином, вона намагалася перевірити, чи буде достатньо яєць для отримання енергії на весь день.

Досвід щоденного споживання двох яєць

Жінка дотримувалася рекомендацій лікарів для здорових дорослих, та їла приблизно 2 яйця на день. Їх вона їла на сніданок, протягом години чи двох після пробудження, між 8 ранку та 9 ранку.

Готувала яйця Дестін по-різному. Найчастіше вона збивала яйця з столовою ложкою оливкової олії, додавала шпинат і смажила на сковороді та їла таку яєчню разом з булочками. В інші дні їла свою яєчню зі шпинатом як бутерброд між пшеничним рулетом або просто як смажене яйце, приправлене чорним перцем і дрібкою солі.

Результати

Як зазначає жінка: "Я сподівалася, що яєчний сніданок допоможе мені почуватися ситішою та енергійнішою протягом дня, і якоюсь мірою так і сталося".

Сніданок з яйцями допоміг жінці довше почуватися ситою, менше відчувати втому, а це, своєю чергою, допомогло їй бути більш зосередженою й уважною. Також вона помітила, що стала пити більше води під час їжі.

Водночас, хоча вживання яєць допомогло їй почуватися енергійнішою та ситішою впродовж більшої частини дня, проте це не призвело до збільшення рівня енергії вечорами — після 17:00 вона все ще почувалася виснаженою.

Водночас споживання яєць допомогло жінці переглянути режим сніданку — ретельніше підходити до вибору страв. Збалансований сніданок — білки та корисні жири з яєць, вуглеводи з рогалика чи печива та інші поживні речовини зі шпинату допомагали почати день із гарної ноти.

Користь яєць

Хоча в яйцях більше холестерину, ніж у багатьох інших продуктах, однак, у них також багато корисних сполук та поживних речовин, які борються з хворобами.

Різноманітні дослідження показують, що споживання до двох яєць на день - є здоровою та корисною кількістю для більшості дорослих людей без високого рівня холестерину і деяких хронічних захворювань.

Яйця – чудове джерело нежирного білка в вашому раціоні. Білкові страви більш ситні, ніж вуглеводні, а тому сніданок з яєць наситить краще, за, наприклад, пластівці про що довів експеримент Дестін Менсон.

Яйця містять багато антиоксидантів, які допомагають захистити клітини тіла від пошкоджень, спричинених вільними радикалами та пов’язаними з ними хронічними захворюваннями.

Деякі люди уникають жовтків, але саме ця частина яєць насправді містить залізо, вітамін D, каротиноїди та чимало інших корисних елементів.

Кому потрібно з обережністю їсти яйця

Вживання понад 1-2 яєць на день може призвести до підвищеного рівня холестерину.

Не потрібно забувати про алергенність яєць, алергія на яйця — одна з найпоширеніших харчових алергій у дітей, хоча 70% із них згодом її переростають.

Також важливо завжди ретельно готувати яйця — недоварені або сирі яйця можуть призвести до ризику зараження сальмонельозом, інфекцією, що спричиняється бактерією Salmonella.

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