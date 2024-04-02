Корисний засіб для гіпертоніків: додайте до чаю ложку цієї спеції — і тиск моментально знизиться

Кожна людина у своєму житті хоча б раз стикалася з підвищеним артеріальним тиском. Інколи під рукою немає таблеток, щоб швидко його знизити. В такому разі на допомогу приходять народні засоби.

Високий артеріальний тиск, або гіпертонія, є серйозним станом, який не можна ігнорувати. Інакше він може підвищити ризик серцево-судинних захворювань, серйозно вплинути на здоров'я серця. Виявляється знизити тиск за 2 хвилини допоможе відома всім спеція.

Найкращий спосіб підтримувати рівень артерільного тиску в нормі — здорове харчування і спосіб життя. Деякі продукти допомагають природним чином знижувати тиск, контролювати гіпертонію, тим самим позитивно впливаючи на серце.

Дієтологиня Павітра Н. Радж радить додати до свого раціону одну просту спецію — кардамон. Зазвичай вистачить додати всього лише однієї чайної ложки до чаю, щоб він подіяв. До того ж, кардамон дарує напою неповторного смаку та аромату.

Чому кардамон допомагає підтримувати артеріальний тиск в нормі? Він відрізняється антиоксидантними та сечогінними властивостями, чим позитивно впливає на здоров'я серця і судин, контролює гіпертонію.

Докторка Радж говорить, що в Індії кардамон називають "королем прянощів". Найважливішою його перевагою є саме антиоксидантні властивості, які і сприяють здоров'ю серця. Також в кардамоні міститься клітковина, що допомагає знизити рівень "поганого" холестерину, зміцнити серцевий м'яз.

Зверніть увагу, ця інформація подається лише для ознайомлення. Перед прийманням будь-яких продуктів спочатку проконсультуйтеся з лікарем.

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