Користь бананів: три випадки, в яких фрукти можуть замінити таблетки

Ці жовті фрукти — справжнє джерело вітамінів і необхідних мікроелементів. Серед них вітаміни групи B: B1, В2 і В6, вітамін С (третина добової норми) та РР, залізо, кальцій і калій, фтор та фосфор.

Завдяки такому набору корисних речовин банани зміцнюють стінки судин, цілюще впливають на нервову, травну та серцево-судинну системи.

Три ситуації, коли банани корисніші за таблетки та можуть запобігти появі хвороб

Зниження тиску

Насамперед мова йде про гіпертонію. Люди з гіпертонією часто відчувають дефіцит калію, який банани можуть компенсувати завдяки своєму багатому вмісту цього елемента. У середньому банані міститься близько 322 мг калію і немає жодного грама натрію, що робить цей фрукт корисним для гіпертоніків. Підвищений вміст калію сприяє зниженню ризику гіпертонії, ішемічної хвороби серця, інфаркту та інсульту

Калій допомагає зв'язати та видалити зайві солі, сприяючи зниженню тиску. Банани швидко виводять зайву рідину, зменшуючи набряклість.

У випадках депресії

Триптофан, що міститься в бананах, стимулює вироблення серотоніну, що може допомогти в боротьбі з депресією. При нестачі цього гормону пацієнт має порушення сну, страждає від перепадів настрою, схильний до депресії. Потрапляючи в організм, триптофан перетворюється на серотонін, так званий «гормон радості».

Хоча банани не є заміною для серйозного лікування депресії, їх вживання може підтримувати психічний стан при помірних порушеннях.

Зменшення стресу

Банани допомагають зміцнити нервову систему, покращити чи стабілізувати сон, пам'ять. Вживання бананів допомагає знизити стрес і збільшити стійкість організму до нервових перевтоми завдяки магнію, який є у складі фрукта.

У складі бананів є вітамін В6, при цьому рівень речовини дуже високий. Його отримання важливо для хорошої роботи нервової системи, вважають експерти.

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