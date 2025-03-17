Користь цибулі: дослідження свідчать, що не лише лікує, а й допомагає схуднути

Регулярне вживання цибулі – це не просто кулінарна традиція, а й потужний спосіб покращити стан здоров'я. Різноманітні сорти цибулі багаті на корисні речовини, такі як антиоксиданти, які захищають організм від шкідливих вільних радикалів, сприяють профілактиці раку та зміцнюють імунну систему. Включення цибулі до щоденного раціону – це простий та ефективний спосіб підтримати загальне самопочуття, адже користь цього овоча підтверджена не лише народним досвідом, а й науковими дослідженнями.

Ріпчаста цибуля – це надзвичайно поживний овоч, який містить фітохімічні речовини. Ці сполуки, які рослини виробляють для захисту від шкідливих бактерій, вірусів та грибків, мають різноманітні корисні властивості, що позитивно впливають на здоров'я людини, адже вони здатні модулювати біологічні процеси в організмі, забезпечуючи комплексний захист.

Цибуля є дуже корисним овочем, який містить Харчові волокна, білки, цукри, залізо, калій, вітамін С, вітамін В6, кальцій, фолієва кислота, селен, цинк, калорії, жири, вуглеводи, натрій, флавоноїди, глутатіон, сполуки селену, вітамін Е, тіосульфінати, інулін, пептид GPCS.

Ескперти виділяють такі корисні властивості цибулі:

Антибактеріальна дія

Однією з ключових переваг цибулі є її виражена антибактеріальна дія. Цибуля має потенціал для боротьби з різними шкідливими бактеріями, такими як кишкова паличка (E. coli), золотистий стафілокок (S. aureus) та паличка цереус (Bacillus cereus). Наукові дослідження показують, що кверцетин, один з флавоноїдів, що містяться в цибулі, може пригнічувати ріст багатьох видів бактерій, забезпечуючи природний захист від інфекцій . Цей флавоноїд діє як природний антибіотик, пригнічуючи розмноження патогенних мікроорганізмів та зміцнюючи імунну систему.

Протиракові властивості

Регулярне вживання цибулі може значно знизити ризик розвитку деяких видів раку, особливо тих, що вражають травну систему. Кверцетин, що міститься в цибулі, має здатність пригнічувати ріст Helicobacter pylori, бактерії, яка пов'язана з розвитком раку шлунка та рідкісним типом неходжкінської лімфоми. Дослідження підтверджують, що кверцетин може пригнічувати ріст Helicobacter pylori. Крім того, інші фітохімічні сполуки в цибулі можуть впливати на різні стадії канцерогенезу, запобігаючи розвитку злоякісних пухлин.

Зменшення запалення

Цибуля є багатим джерелом флавоноїдів, які ефективно борються з вільними радикалами в організмі, зменшуючи запальні процеси. Досілдження підтвреджують переваги збільшення споживання кверцетину для зменшення запалення. Ці флавоноїди діють як природні протизапальні агенти, пригнічуючи вироблення медіаторів запалення та зменшуючи окислювальний стрес.

Антиоксидантний захист

Цибуля, поряд з іншими спорідненими овочами з роду Allium (часник, цибуля-порей, цибуля-шалот), містить флавоноїди, глутатіон, сполуки селену, вітаміни Е та С. Ці компоненти забезпечують потужний антиоксидантний захист, захищаючи клітини організму від пошкодження вільними радикалами та сповільнюючи процеси старіння. Антиоксиданти нейтралізують вільні радикали, запобігаючи пошкодженню клітинних мембран та ДНК, що сприяє збереженню здоров'я та молодості.

Контроль рівня цукру в кров

Дослідження на тваринах показали, що екстракт цибулі Allium cepa значно знижує високий рівень глюкози в крові. У поєднанні з метформіном, протидіабетичним препаратом, екстракт цибулі знижував рівень цукру в крові натщесерце на 35–50% залежно від дози [5]. Це відкриття є багатообіцяючим для людей, які страждають на діабет, адже цибуля може стати природним доповненням до традиційної терапії.

Зміцнення кісток

Пептид GPCS, що міститься в цибулі, запобігає руйнуванню кісток, зменшує втрату кісткової маси та знижує ризик переломів. Цей пептид стимулює синтез колагену та інших компонентів кісткової тканини, сприяючи її зміцненню та запобігаючи остеопорозу.

Покращення травлення

Цибуля є цінним джерелом пребіотиків, таких як інулін, які сприяють зростанню корисних кишкових бактерій, підтримуючи здорову мікрофлору кишечника та покращуючи травлення. Пребіотики стимулюють ріст корисних бактерій, які виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, що забезпечують енергією клітини кишечника та підтримують його здоров'я.

Контроль ваги

Кверцетин, який містить цибуля сприяє зниженню ваги, зменшенню жирових відкладень та зниженню рівня тригліцеридів у кров, впливає на метаболізм ліпідів, сприяючи їх розщепленню та запобігаючи накопиченню жиру в організмі.

Сира чи варена цибуля - яка корисніша

Хоча цибуля корисна незалежно від способу приготування, приготування цибулі зменшує кількість тіосульфінатів, сполук, які надають цибулі антимікробні, протигрибкові та антибіотичні властивості. Однак, дослідження показують, що подрібнення цибулі перед приготуванням допомагає зберегти її корисні властивості . Варіння та смаження цибулі призводять до найбільшої втрати поживних речовин, тоді як запікання збільшує вміст флавоноїдів. Сушена та подрібнена цибуля також зберігає поживні властивості, особливо якщо вона була ліофілізована.

Читайте також: