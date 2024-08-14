Користь та шкода дині: шість причин їсти фрукт та три причини обмежити його споживання

Кому і для чого потрібно їсти диню, а кому - ні

Диня - справжня королева літніх фруктів, динею насолоджуються, динею лікуються. Диня містить багато корисних речовин, мікроелементів і вітамінів, вона незамінна при багатьох захворюваннях, однак у дині є суворі протипоказання.

Користь дині

Диня — джерело антиоксидантів

Дині є джерелом антиоксидантів, які зменшують окисний стрес і запобігають пошкодженню тканин. Відомо, що споживання антиоксидантів знизує ризик розвитку хронічних захворювань, в тому числі серцево-судинних та раку.

В дині багато вітаміну А, вітаміну Е і вітамінів групи B. У ній багато калію, заліза, магнію, кальцію, фолієвої кислоти, фосфору, селену, ніацину і холіну. Диню корисно їсти для профілактики серцево-судинних захворювань, при запорах, анемії, стресах, ревматизмі. Вона допоможе налагодити роботу нервової системи, допоможе при проблемах з кровотворенням, підходить для людей з порушенням роботи печінки та нирок.

Диня підтримує здоров’я імунної системи

Диня є джерелом вітаміну С, у 200 грамах дині добова доза цього вітаміну, який стимулює вироблення білих кров’яних клітин і зміцнює їхню дію проти інфекцій. Вітамін С також допомагає засвоювати негемове залізо з рослинних продуктів, нестача заліза може послабити захист організму, що робить вітамін С особливо цінним для імунної системи.

Диня сприяє зволоженню організму

До 90% маси дині становить вода, вона є одними з фруктів, який найбільше зволожують. Тому вона так ідеально споживається літом. Підтримка потрібного рівня води важлива для підтримки постійного рівня енергії, регулярного функціонування кишківника і змащеності суглобів. Також достатнє споживання рідини запобігає утворенню каменів у нирках.

Користь дині для жінок

Диня багата фолієвою кислотою, особливо корисною для жінок, які збираються стати мамою, або вже очікують малюка.

Високий вміст вітаміну С і води в динях сприяє здоров’ю і сяйву шкіри, оскільки вітамін С бере участь у синтезі колагену, який підтримує пружність шкіри і сприяє загоєнню ран. З віком рівень колагену знижується, що призводить до утворення зморшок.

Диня для схуднення та покращення травлення

У сто грамів дині міститься всього 33 ккал. Значна частина поживних речовин дині — це вуглеводи, білків і жирів в ній менш як 1 грам на сто грамів. Проте, оскільки в дині дуже багато клітковини, вона чудово втамовує відчуття голоду. Завдяки значного вмісту клітковини, диня цілюще позначається на роботі кишківника. Крім того, диня містить масу корисних речовин, і, які сприяють розщепленню жиру, виведенню токсинів і поліпшенню метаболізму.

Диня для покращення настрою

В дині багато серотоніну, який ще називають гормоном щастя. Також до її складу входить кремній. Він позитивно впливає на роботу головного мозку, нервової системи, покращує обмін речовин та підвищує імунітет.

Протипоказання для вживання дині

Люди з алергією на дині повинні уникати цих фруктів. Диня має доволі багато алергенів, відтак, як правило, алергія на неї не ходить одна, а зустрічається в парі з іншими. Наприклад, у хворих з алергією до дині чутливість до пилку становить 100%. Тобто, усі, хто має алергію до цього баштанного фрукта, страждають від полінозу. Результати клінічних досліджень свідчать, що до 23% хворих з алергією на диню мають і чутливість до латексу. Також люди, чутливі до дині, зазвичай, реагують на персик і на банан.

Людям із синдромом подразненого кишківника слід бути обережними, тому що деякі дині можуть містити вуглеводи FODMAP, що спричиняють дискомфорт.

Діабетикам, взагалі людям, які контролюють рівень цукру в крові, мають бути уважними, оскільки дині містять натуральні цукри.

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