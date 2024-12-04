Користь гарбуза: названо сорт гарбуза, який може знижувати тиск і рівень цукру

Всім відомі корисні властивості гарбуза. У складі цього українського суперфуду містяться білки, вуглеводи, антиоксиданти, каротиноїди, клітковина, вітаміни та мінерали. Гарбуз багатий вітамінами А, С, Е, D, РР, К, групи B і рідкісним вітаміном Т та такими мінералами, як фтор, магній, мідь, кальцій, цинк, марганець, фосфор, йод.

Кількість білка у 100 г гарбуза більша, ніж у перепелиному яйці, і він має у п’ять разів більше каротину, ніж морква.

Гарбуз корисно споживати при атеросклерозі, запорі, подагрі, жовчнокам'яній хворобі тощо.

Існує багато сортів гарбуза. Дієтологи розповіли, який з них здатний знижувати рівень цукру у крові, тиск.

Один з найкорисніших видів гарбуза

Мускатний вид гарбуза визнаний особливо корисним. Від інших він відрізняється грушоподібною формою та багатою на поживні речовини м'якушем.

Користь гарбуза

Приблизно 150-200 г гарбуза містять 6,6 г клітковини, 4 г цукру, 22 г вуглеводів. Глікемічний індекс такого сорту гарбуза становить 51. Тому він дуже корисний людям з підвищеним цукром, адже, як відомо, продукти з глікемічним індексом нижче 55 не викликають різких стрибків рівня цукру в крові.

Крім того, як зазначає дієтологиня Дестіні Муді:"У мускатному гарбузі багато клітковини, яка уповільнює травлення. Він також підходить для людей з резистентністю до інсуліну або діабетом, адже цей гарбуз не підвищує рівень цукру в крові"

Підтримання рівня цукру у крові — не єдина перевага мускатного гарбуза, він багатий на бета-каротини, який є антиоксидантом.

Бета-каротин допомагає знизити ризик серцевих захворювань та артеріальний тиск, як свідчать про це дослідження 2021 року. Але це ще не все, підтримувати тиск у нормі допомагає калій. Всього 150-200 г мускатного гарбуза забезпечує майже 20% добової норми калію.

Читайте також: