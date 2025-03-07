Користь і шкода розчинної кави: що потрібно знати про підбадьорливий напій

Розчинна кава може мати бути у гранулах або порошку. Після додавання окропу виходить напій, який за всіма характеристиками схожий на зернову каву.

Під час споживання підбадьорливого напою слід керуватися поміркованістю, власним самопочуттям, а якщо є хронічні захворювання — рекомендаціями свого лікаря.

Користь розчинної кави

Позитивний вплив розчинного напою на організм набагато менш виражений, оскільки в процесі виробництва сировина піддається глибокій обробці. Це знижує кількість вітамінів і антиоксидантів. З "плюсів": зберігається сечогінний ефект, досить високий вміст кофеїну, зручність приготування.

Шкода розчинної кави

Розчинна кава шкоду приносить не набагато більшу, ніж натуральна. Однак такий напій частіше викликає печію або алергічні реакції. Вплив на організм багато в чому залежить від якості розчинного продукту і технології його виробництва.

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