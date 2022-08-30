Користь та шкода винограду для здоров'я, який вид ягоди корисніший

Кому потрібно їсти виноград, від яких хвороб він допомагає, кому протипоказана ця ягода, який виноград корисніший - темних сортів чи білий, читайте в матеріалі ТСН.ua

Ще давні греки лікували виноградом різноманітні захворювання, а у сучасній медицині навіть є цілий напрямок, який ґрунтується на лікуванні захворювань виключно виноградом, який називається ампелотерапія.

Чим корисний виноград

Виноград багатий вітамінами, амінокислотами, мікроелементами, клітковиною, пектинами, ферментами, ефірними оліями. Користь, яку виноград може принести організму, важко переоцінити.

Що може виноград:

нейтралізувати дію холестерину;

нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, відрегулювати метаболізм, усунути запори, надати сечогінну дію;

налагодити роботу нервової системи, знизити стомлюваність, відновити сили, надати бадьорості, підвищити працездатність;

зміцнити стінки кровоносних судин, зменшити, таким чином, ризик виникнення серцево-судинних захворювань;

має антиоксидантні властивості, відновлювальний та протипухлинний ефект;

очистити організм, вивести важкі метали та навіть радіоактивні сполуки;

насичує організм вітамінами групи B, що поліпшує функції кровотворення;

нормалізує рівень гемоглобіну;

допомагає у боротьбі з грибковими захворюваннями;

покращує колір обличчя та стан шкіри;

покращує стан волосся, нігтів, зубів, кісток завдяки наявності у ягодах великої кількості фосфору, кальцію та рибофлавіну,

стимулює роботу серця завдяки наявності в ягодах такого компонента як калій.

Серед лише цілющих властивостей винограду те, що він здатний підвищувати рівень окису азоту в крові, таким чином запобігаючи утворенню тромбів. Виноград корисний ​​при таких недугах як астма, хронічні запори, нетравлення шлунка, проблеми з печінкою, хронічна втома, омолоджує організм, а виноградний сік ефективний у лікуванні мігрені.

Що особливо цінно у винограді - він містить речовини для профілактики онкології

Вчені з Університету штату Колорадо заявили, що виноград та продукти мають значний хіміопрофілактичний потенціал проти ракових захворювань. Інша наукова робота вчених із США публікує дані, які свідчать, що речовини з екстрактів насіння винограду запобігають ростовим процесам ракових клітин передміхурової залози. А речовини, що виділяються із насіння, ефективно знищують погану клітинну тканину при онкології товстого кишківника.Дослідження китайських учених свідчать, що ці ягоди запобігають розвитку раку молочної залози, товстого кишківника, а також простати. Вчені вважають, що причиною цього є ресвератрол, який міститься у винограді. Він блокує ріст та розвиток ракових клітин у молочній залозі.

Вживання ягоди допомагає запобігати втраті кісткової тканини у будь-якому віці

У 100 г плодів винограду міститься до 15% від добової норми вітаміну К, який необхідний для міцності кісткової тканини. Дослідження опубліковане в Американському журналі клінічного харчування свідчить, що у тих, хто споживає понад 110 мкг вітаміну К на добу, значно знижена ймовірність перелому кісток. Крім того, у плодах винограду міститься приблизно 8-9% добової норми міді, що підтримує міцність кісткового матеріалу. Ферменти, що беруть участь у синтезі компонентів кісток, дуже потребують цього елемента для якісного функціонування.

Як часто можна їсти виноград. Чи можна їсти виноград з кісточками

Дієтологи радять їсти виноград здоровим людям щодня. Але при цьому зловживати ягодами також не треба, оптимальна порція - 130-150 грамів на день для дорослих.

Чи можна їсти виноград із кісточками?

Для більшості здорових людей насіння винограду безпечне для вживання. Проте, потрібно мати на увазі, що виноградні кісточки розріджують кров, тому їх не можна поєднувати з приймання ліків з подібною функцією.

Застосування винограду в медицині

Про корисні властивості винограду свідчить і його широке використання в медицині. Ампелотерапія, або виноградолікування - це метод дієтотерапії, що полягає в лікуванні хворих виноградом або виноградним соком. Виноград містить у своїй шкірці та кісточках флавоноїди, ресвератрол та проантоціанідини, має виражені антиоксидантні властивості та стабілізує мембрану клітини. Ці речовини використовують у виробництві різноманітних Бадів.

Виноградний екстракт часто використовується в косметології та трихології, його додають у засоби догляду за шкірою та волоссям. Олія застосовується для догляду за жирною та проблемною шкірою, при стрептодермії та інших дерматологічних захворюваннях. Оскільки виноградна олія має хороші ранозагоювальні властивості, то застосовується при дрібних пошкодженнях шкіри, опіках, порізах. Вітамін С, якого багато у винограді, необхідний для синтезу колагену та еластину, попереджаючи появу зморшок.

Кому не можна їсти виноград

Вживання винограду може призвести до таких небажаних наслідків як підвищення рівня глюкози у крові, виноград стимулює апетит, що може призвести до переїдання, може викликати алергію, призвести до розладу шлунка та кишківника, при неправильному вживанні руйнувати зубну емаль, викликати бродіння та утворення етанолу.

Тому, попри всі чудодійні властивості цієї прекрасної ягоди, вона має низку протипоказань. Не рекомендується вживати виноград:

під час загострень виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, коліту, а також при діареї;

при цирозу печінки;

цукровому діабеті;

при гіпертонії,

при карієсу, стоматиту.

Для того, щоб виноград приносив користь, вживати його потрібно певним чином:

Виноград бажано їсти окремо від інших продуктів, у крайньому разі можна поєднувати із солодкими фруктами. Споживання винограду провокує процеси бродіння в кишківнику і призведе до утворення в організмі етанолу.

Після 4-5 годин вечора не рекомендується їсти виноград, після цього часу вироблення інсуліну знижується, організмові важко переварювати фрукти. А якщо виноград не буде повноцінно переварений, це також призведе до процесів бродіння.

Після вживання винограду рекомендується ретельно прополоскати рота, оскільки цукру, що містяться в ягодах, негативно впливають на зубну емаль, руйнуючи її. Варто, проте, застерегти від чищення зубів зубною щіткою відразу після вживання винограду, оскільки кислоти, що містяться у винограді, розм'якшують зубну емаль, і якщо відразу після цього приступити до чищення зубів, щітка сильно пошкоджуватиме емаль. Достатньо ретельно прополоскати рот водою кімнатної температури.

Який виноград корисніший

Кожний сорт винограду має свої переваги та протипоказання:

Для осіб, які страждають на алергію або мають схильність до алергічних реакцій, рекомендується вживання зеленого винограду. Сік із ягід зеленого кольору сприятиме підвищенню імунітету, бадьорості та рівня енергії

У білому винограді найнижчий вміст цукру.

Для стимуляції імунної системи чи лікування офтальмологічних захворювань рекомендується вживання синіх сортів винограду, оскільки вони містять антоціани.

Для одержання антиоксидантів рекомендується червоний виноград. Сорти винограду червоних відтінків мають потужні протибактеріальні властивості, захищаючи організм від мікроорганізмів, бактерій, вірусів і паразитів. Також сік червоних сортів винограду є ефективним при лікуванні герпесу.

Сік із темних сортів винограду чинить протипухлинну дію на організм, простимулює роботу мозку та сприятиме покращенню зору.

Зелений виноград у великих кількостях також може завдати шкоди - икликати яскраво виражений проносний ефект та кишкові розлади. Для людей, схильних до алергічних реакцій, не рекомендується вживати сорти чорного винограду.

Також варто застерегти від вживання такого сорту винограду, як «Ізабелла», оскільки він містить високу концентрацію спирту метанолу.

Читайте також: