Коронавірус мутує раз на тиждень - набагато частіше, ніж вважали раніше

Коронавірус мутує раз на тиждень - набагато частіше, ніж вважали раніше

Схоже, на нас чекає ще не одне вакцинування.

Коронавірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, мутує приблизно раз в тиждень, тобто в два рази частіше, ніж вважалося дотепер, показало дослідження генетиків з університетів Бата і Единбурга у Британії.

Автори роботи з'ясували, що дотепер дослідники коронавірусу не помічали багато мутацій і їх не секвенували і не враховували при оцінці швидкості появи нових штамів. На їхню думку, найчастіше втрачалися з виду приклади "негативної селекції", коли траплялася мутація шкідлива самому вірусу і знижувала його шанси на виживання. Тоді увага вчених зосереджувалась на прикладах позитивної селекції, коли новий штам отримував переваги перед старими, наприклад, як більш контагіозна "Дельта".

Дослідження також підтвердило, що якщо людина хворіє СOVID-19 довше декількох тижнів, вірус може мутувати в його організмі, сказав через прес-службу університету один з авторів дослідження професор Лоренс Херст. Він нагадав, що таким чином з'явився Альфа-штам коронавируса, який вважається результатом еволюції вірусу всередині людини, який не зміг швидко вилікуватися. У прес-релізі йдеться, що це доводить необхідність ретельної ізоляції хворих із затяжною формою COVID-19.

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Дослідження провели співробітники Центру еволюції Мілнера в Університеті Бата і відділу генетики людини Ради з медичних досліджень Единбурзького університету. Результати їх роботи опубліковані в Genome Biology and Evolution.

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