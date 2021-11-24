Коронавірус у вереснi спричинив втричі більше смертей, ніж у попередньому мiсяцi

Коронавірус у вереснi спричинив втричі більше смертей, ніж у попередньому мiсяцi

За перші 9 місяців 2021 року в Україні пiшли з життя 487 855 людей.

Коронавірус у вереснi 2021 спричинив 2 937 смертей — втричі більше, ніж у попередньому мiсяцi. Від пневмонії та грипу померло 1 014 людей, повідомляє Опендатамедіа.

За результатами 9 місяців 2021 року ковід посів в Україні третє місце серед причин смертей — 40 014 померлих. Більше людей у цей період померло тільки від серцево-судинних захворювань — 306 127 осiб та від раку — 55 828 осiб.

На сьогодні в Україні отримав щеплення від ковiду, повністю або частково, приблизно кожен третiй-четвертий українець. Загалом вакциновано 13 млн осіб, з яких 10,2 млн вже отримали дві дози.

У вересні в Україні померло від різних хвороб 48 428 людей — практично стiльки ж, скiльки рік тому, у вересні 2020-го, коли загальна смертність складала 48 372 особи.

Загалом за перші 9 місяців 2021 року в Україні пiшли з життя 487 855 осiб. Надлишкова смертність за той же період налічує 52 571 особу.

Хронічні хвороби не є протипоказом до проведення вакцинації проти COVID-19. Є категорії людей, які мають хронічні недуги і їм життєво важливо щепитися. Наголошується, що люди з онкологічними та аутоімунними захворюваннями перебувають у групі ризику щодо COVID-19. Утім, таким пацієнтам перед вакцинації проти коронавірусу все ж варто проконсультуватися з лікарем.