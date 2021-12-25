Короткий психологічний тест у малюнках: виберіть пиріг і дізнайтеся свій тип особистості

Експерти вважають, що між особистістю людини і підсвідомістю існує прямий зв’язок. Навіть таке просте рішення, як вибір пирога, не є випадковістю, ваша підсвідомість зробила це за вас. Отже, вибір повсякденних речей багато про вас розповість.
Наші пироги – це більше, ніж просто їжа, вони допоможуть нам розкрити вашу індивідуальність.
Пройдіть цей короткий психологічний тест із пирогами, але не ставтеся до результатів занадто серйозно. Все ж це лише весела гра у малюнках.
Подивіться на малюнок. Який пиріг ви помітили першим?
Відповіді
Круглий пиріг
Ви мислитель і аналізатор.
У вас є неперевершена здатність ухвалювати нестандартні рішення. Ви не любите витрачати час і намагаєтеся працювати найефективнішим способом, незалежно від того, чи гуляєте із собакою, миєте машину або міняєте страховку. Ви вмієте знаходити рішення, коли всі інші вже здалися.
Ви дуже практичні і любите, щоб все було на своїх місцях.
Пиріг-багатокутник
Ви не любите показувати свої емоції, але ви дуже добре інтерпретуєте почуття інших людей.
Неймовірна інтуїція! А щодо інших — це взагалі дуже особлива навичка, яку ви розвинули після багатьох років надзвичайної спостережливості.
Ви дуже спокійний і по-справжньому невимушений.
Пиріг нерівної форми
Ви дуже креативні, а ще любите жити на широку ногу.
Ви - ентузіаст і любите бути в центрі уваги. Чудовий співрозмовник, колега, друг. Насправді, ви дійсно можете говорити з ким завгодно майже про що завгодно.
Для вас стакан не просто наполовину повний, він переповнений.
Пиріг-зірка
Зірка - це саме про вас. Ви природний лідер та душа компанії.
Ви любите кидати собі виклик і ніколи не приймаєте «ні» у відповідь. Ви не проти вирішувати будь-які проблеми. Насправді труднощі – лише вправа для вашого мозку.
Вам подобається все контролювати, але іноді це свідчить про маніпуляції іншими.
Пиріг-серце
У вас фантастичні навички роботи з людьми, тому ви дуже популярна особистість.
Вам подобається допомагати іншим і турбуватися про них, що робить вас дуже хорошим слухачем, відданим другом, який вміє вирішувати конфліктні ситуації, іноді навіть жертвуючи власними почуттями.
Не забудьте пройти тест на вигорання: наскільки ви емоційно виснажені