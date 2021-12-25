Короткий психологічний тест у малюнках: виберіть пиріг і дізнайтеся свій тип особистості

Експерти вважають, що між особистістю людини і підсвідомістю існує прямий зв’язок. Навіть таке просте рішення, як вибір пирога, не є випадковістю, ваша підсвідомість зробила це за вас. Отже, вибір повсякденних речей багато про вас розповість.

Наші пироги – це більше, ніж просто їжа, вони допоможуть нам розкрити вашу індивідуальність.

Пройдіть цей короткий психологічний тест із пирогами, але не ставтеся до результатів занадто серйозно. Все ж це лише весела гра у малюнках.

Подивіться на малюнок. Який пиріг ви помітили першим?

Подивіться на малюнок. Який пиріг ви помітили першим?

Відповіді

Круглий пиріг

Ви мислитель і аналізатор.

У вас є неперевершена здатність ухвалювати нестандартні рішення. Ви не любите витрачати час і намагаєтеся працювати найефективнішим способом, незалежно від того, чи гуляєте із собакою, миєте машину або міняєте страховку. Ви вмієте знаходити рішення, коли всі інші вже здалися.

Ви дуже практичні і любите, щоб все було на своїх місцях.

Пиріг-багатокутник

Ви не любите показувати свої емоції, але ви дуже добре інтерпретуєте почуття інших людей.

Неймовірна інтуїція! А щодо інших — це взагалі дуже особлива навичка, яку ви розвинули після багатьох років надзвичайної спостережливості.

Ви дуже спокійний і по-справжньому невимушений.

Пиріг нерівної форми

Ви дуже креативні, а ще любите жити на широку ногу.

Ви - ентузіаст і любите бути в центрі уваги. Чудовий співрозмовник, колега, друг. Насправді, ви дійсно можете говорити з ким завгодно майже про що завгодно.

Для вас стакан не просто наполовину повний, він переповнений.

Пиріг-зірка

Зірка - це саме про вас. Ви природний лідер та душа компанії.

Ви любите кидати собі виклик і ніколи не приймаєте «ні» у відповідь. Ви не проти вирішувати будь-які проблеми. Насправді труднощі – лише вправа для вашого мозку.

Вам подобається все контролювати, але іноді це свідчить про маніпуляції іншими.

Пиріг-серце

У вас фантастичні навички роботи з людьми, тому ви дуже популярна особистість.

Вам подобається допомагати іншим і турбуватися про них, що робить вас дуже хорошим слухачем, відданим другом, який вміє вирішувати конфліктні ситуації, іноді навіть жертвуючи власними почуттями.

Не забудьте пройти тест на вигорання: наскільки ви емоційно виснажені