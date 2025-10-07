Корисніше, ніж зелений чай: дослідження підтвердило, що ці 5 напоїв містять більше антиоксидантів

Корисні напої

Зелений чай давно здобув славу завдяки своїм потужним антиоксидантним та протизапальним властивостям, що допомагають захищати клітини від пошкоджень і знижувати ризик розвитку хронічних захворювань. Однак, як підтверджують дослідження, зелений чай не єдиний, хто може похвалитися високим вмістом цілющих сполук. Існує низка напоїв, які навіть перевершують його за концентрацією антиоксидантів. Розповідаємо, що вони лікують.

Рейтинг чаїв з найбільшим вмістом антиоксидантів

1. Білий чай

Цей чай очолює список завдяки мінімальній обробці, що дозволяє йому зберегти найвищий рівень катехінів і поліфенолів. Ці потужні антиоксиданти сприяють покращенню метаболізму ліпідів, знижуючи рівень «поганого» холестерину та тригліцеридів у крові. Білий чай, як і зелений, багатий на EGCG, який допомагає зменшити окислювальне пошкодження, запобігає захворюванням печінки, а його регулярне вживання може також позитивно впливати на здоров’я кісток і хрящів.

2. Чай з гібіскуса (розелла)

Яскравий червоний чай з гібіскуса відомий своїм чудовим терпким смаком та вражаючою користю. Він насичений флавоноїдами та антоціанами — антиоксидантами, які активно знижують запалення. Доведено, що гібіскус може покращувати рівень холестерину та знижувати кров’яний тиск. Окрім захисту кровоносних судин, печінки та нирок, напій продемонстрував антибактеріальний потенціал і навіть м’які властивості зниження рівня цукру в крові. У деяких культурах його традиційно використовують для полегшення болю при сечовипусканні та лікування каменів у нирках.

3. Фіолетовий чай

Цей чай вирощують на високогір’ях Кенії, і він походить з тієї ж рослини, що чорний і зелений чай. Його характерний фіолетовий колір забезпечують антоціани (ті самі, що і в гібіскусі та ягодах), поєднані з катехінами. Фіолетовий чай має унікальний антиоксидантний профіль, включаючи поліфеноли, як-от EGCG. Ранні дослідження натякають, що його захисні властивості можуть підтримувати здоровий рівень холестерину, регулювати рівень цукру в крові та покращувати здоров’я кишківника. Зокрема, одне дослідження на тваринах показало, що фіолетовий чай допомагає збалансувати кишковий мікробіом, потенційно знижуючи ризик інсулінорезистентності та ожиріння, спричинених дієтою з високим вмістом жирів.

4. Ройбуш

Ройбуш, що вирощується переважно у Південній Африці, давно цінується за природний солодкий смак, відсутність кофеїну, а також за здатність знімати напругу та покращувати сон. Він містить унікальні антиоксиданти — аспалатин (пов’язаний з кращим метаболізмом глюкози та жирів) і нотофагін (який у ранніх дослідженнях продемонстрував захисну та сечогінну дію на нирки). Важливо пам’ятати, що ройбуш може впливати на засвоєння заліза, тому людям із ризиком дефіциту заліза (включно з дітьми) слід вживати його з обережністю.

5. Матча

Матча — це порошкоподібна форма зеленого чаю, де цілий лист рослини подрібнюється та розводиться у воді. Завдяки цій формі матча містить у тричі більш концентровану дозу антиоксидантів, ніж звичайний зелений чай, зокрема EGCG — найпотужнішого катехіну. Матча пов’язана зі здоров’ям мозку, зняттям тривоги та стресу, а також зі зниженням ризику нейродегенеративних та серцево-судинних захворювань. Крім того, дослідження вказують на її потенційні протиракові властивості. Для максимальної користі, порошок матча має бути виготовлений виключно зі справжнього чайного листя, а не з ароматизованих добавок.

Інші корисні напої

За словами Арпіти Басу, доцента з кінезіології та наук про харчування, окрім п’ятірки лідерів, заслуговують на визнання й інші настої:

Куркума та імбир. Чай із куркуми містить куркумін, а імбир — гінгерол, які є потужними протизапальними засобами, що підтримують травлення, зменшують нудоту та підвищують імунітет.

Чорний чай з ягодами. Хоча чорний чай часто недооцінюють, він багатий на теафлавіни та теарубігіни. Ягоди, додані до нього, не тільки підсилюють смак, але й збільшують антиоксидантну цінність.

Ромашка. Ідеальний напій для розслаблення, ромашка містить флавоноїди, що робить її чудовим вечірнім варіантом для зменшення запалення та покращення якості сну.

Як збільшити користь від чаю

Щоб максимізувати користь чаю для здоров’я, експерти радять заварювати його більше 5 хвилин (оптимально 7-10 хвилин), щоб повністю витягти антиоксиданти. При цьому важливо уникати кипіння, оскільки надмірне нагрівання може бути шкідливим для цих сполук. Крім того, молочний білок може зв’язуватися з деякими поліфенолами, перешкоджаючи їх засвоєнню, тому краще додавати до чаю лише мед або лимон.