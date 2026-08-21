Користь груші: що відбувається з організмом, якщо регулярно їсти цей фрукт

Користь груші

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Солодка, соковита й доступна майже протягом усього року груша часто залишається в тіні популярніших яблук. Проте за поживною цінністю цей фрукт заслуговує не меншої уваги. Груші містять харчові волокна, вітамін С, калій і цілий комплекс рослинних сполук, а значна частина корисних речовин міститься саме у шкірці.

Чим корисна груша

Одна з головних переваг груші — високий вміст харчових волокон. За даними наукового огляду, середня груша може містити близько 6 г клітковини. Приблизно 71% волокон у груші припадає на нерозчинну клітковину, а 29% — на розчинну. Клітковина важлива для нормальної роботи кишківника та допомагає підтримувати регулярне випорожнення.

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Груші також містять фруктозу й сорбітол — саме поєднання цих компонентів із клітковиною пояснює відомий послаблювальний ефект фрукту.

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Є в грушах і вітамін С, калій та різноманітні поліфенольні сполуки. Серед них дослідники виявляють арбутин, катехіни, хлорогенову кислоту, кверцетин і рутин.

Очищати грушу від шкірки без необхідності не варто, очищення груші призводило до зменшення загального вмісту фенольних сполук та аскорбінової кислоти більш ніж на 25%. Тому добре вимиту стиглу грушу зазвичай доцільніше їсти разом зі шкіркою.

Груша та травлення

Саме вплив на травлення можна назвати однією з найочевидніших властивостей груш. Клітковина збільшує об’єм кишкового вмісту та сприяє нормальній роботі кишківника. А фруктоза й сорбітол у деяких людей додатково мають послаблювальну дію. Тому груша може бути корисною частиною раціону людей, схильних до закрепів.

Але ця властивість має й зворотний бік: якщо з’їсти багато груш, особливо за один раз, у чутливих людей можуть виникнути здуття, газоутворення, дискомфорт або діарея.

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Як груша впливає на артеріальний тиск

Груша не є засобом для лікування гіпертонії і не може замінити призначені лікарем препарати. Однак вона цілком вписується в раціон, спрямований на підтримання нормального артеріального тиску. Одна з причин — калій. Достатнє надходження калію з їжею допомагає послаблювати вплив надлишку натрію. Калій також бере участь у регуляції тонусу стінок кровоносних судин. Саме тому раціон із достатньою кількістю фруктів та овочів є частиною рекомендацій щодо контролю артеріального тиску. Груші є одним із харчових джерел калію, хоча за його кількістю вони не належать до абсолютних рекордсменів.

Груша може бути частиною раціону, корисного для контролю артеріального тиску, але не є самостійним способом його зниження.

Скільки груш можна їсти на день

Універсальної медичної норми саме для груш не існує. Рекомендації щодо харчування встановлюють кількість фруктів загалом, а не конкретно яблук, груш чи апельсинів.

Тому для більшості здорових дорослих одна середня груша на день — цілком розумна порція. Дві груші також можуть нормально вписуватися в раціон, якщо людина добре їх переносить і враховує інші фрукти, які їсть протягом дня.

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Немає особливої користі в тому, щоб отримувати всю денну порцію фруктів виключно з груш. Різноманітність важливіша, сьогодні це може бути груша та ягоди, завтра — яблуко й апельсин.

Кому слід обережніше їсти груші

Попри користь, груші підходять не всім однаково добре.

Насамперед обережність потрібна людям із синдромом подразненого кишківника (СПК). У чутливих людей такі вуглеводи можуть провокувати здуття, газоутворення, біль та зміни випорожнень. Причиною можуть бути, зокрема, фруктоза та сорбітол, яких у грушах досить багато.

Також варто враховувати індивідуальну алергію на груші.

Окрема ситуація — захворювання нирок або стани, за яких лікар рекомендував обмежувати калій. Людям із порушенням функції нирок або тим, хто приймає певні препарати, кількість калію в раціоні іноді потрібно контролювати. Це не означає, що груша автоматично заборонена, але раціон у такій ситуації краще узгоджувати з лікарем.

І нарешті, велика кількість груш навіть у здорової людини може мати послаблювальну дію. Тому принцип «чим більше фруктів, тим корисніше» тут не працює.

Що корисніше — яблуко чи груша

Однозначного переможця немає. Груші та яблука навіть у наукових дослідженнях нерідко розглядають разом, оскільки вони близькі за складом і належать до спорідненої групи плодів. Обидва фрукти забезпечують організм клітковиною, рослинними поліфенолами та іншими поживними речовинами.

У груші особливо цікава велика кількість клітковини. Середня груша може забезпечити близько 6 г харчових волокон. Тому для людини, яка хоче збільшити споживання клітковини, груша може бути дуже вдалим вибором. Водночас високий вміст фруктози та сорбітолу означає, що деякі люди переносять груші гірше за інші фрукти. Особливо це актуально при СПК.

Щодо довгострокового впливу на здоров’я серця та обмін речовин, наявні дослідження не дають підстав оголошувати один із цих фруктів беззаперечно кориснішим. Тому найкраща відповідь проста, не потрібно вибирати між яблуками та грушами. Корисніше чергувати їх і загалом їсти різноманітні фрукти.

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