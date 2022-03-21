Кошти від продажу картини Бенксі підуть на підтримку Охматдиту

Кошти від продажу картини Бенксі підуть на підтримку Охматдиту

Аукціон уже розпочався і триватиме до 27 березня.

Кошти від продажу картини Бенксі підуть на підтримку Охматдиту, повідомили у МОЗ.

На продаж анонімно виставили антивоєнну картину Бенксі Вanksy’s CND Soldiers, unsigned.

Аукціон уже розпочався і триватиме до 27 березня. Торги стартують від 20 тис. фунтів стерлінгів.

«Незважаючи на активні обстріли та авіаудари рф, спеціалісти "Охматдиту" продовжують залишатися в Києві для захисту та лікування дітей і поранених, яких доставляють до лікарні. Завдяки самовідданій роботі лікарні своєчасна медична допомога надається пацієнтам у повному обсязі, а зібрані кошти забезпечать продовження цієї важливої роботи», – кажуть організатори акції.

Нагадаємо, станом на 20 березня, ми підтвердили 52 атаки за 25 днів", повідомили а організації.

Вчора Всесвітня організація охорони здоров'я (World Health Organization (WHO) підтвердила шість додаткових повідомлень про атаки на медичні заклади і медичних працівників в Україні.

"Загалом, станом на 20 березня, ми підтвердили 52 атаки за 25 днів", повідомили а організації.

Це понад дві атаки на добу.