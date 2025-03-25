Коштує копійки і доступний цілий рік: дієтологи назвали найкорисніший овоч, який їдять українці

Цей овоч можна знайти в українських магазинах протягом усього року. А ще він надзвичайно корисний для організму.

Одним із доступних суперфудів, ціна якого завжди є доступною, є буряк. Він має давню історію вирощування в Україні і містить безліч вітамінів та мінералів, що робить його важливою частиною раціону.

Буряк: в чому його користь

Буряк є джерелом численних корисних речовин, зокрема вітамінів групи B, вітаміну C, калію, магнію, заліза та фолієвої кислоти. Вітаміни групи B важливі для нормальної роботи нервової системи, а вітамін C сприяє зміцненню імунітету. Калій і магній підтримують функцію серцево-судинної системи, тоді як залізо допомагає запобігти анемії. Фолієва кислота є незамінною для здоров'я крові та необхідна під час вагітності.

Буряк багатий на антиоксиданти, такі як бета-каротин і бетаїн, що захищають клітини від пошкоджень, викликаних вільними радикалами. Ці речовини допомагають знижувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань, раку та інших хронічних хвороб.

Цей овоч також є відмінним джерелом клітковини, що покращує травлення, нормалізує рівень холестерину та цукру в крові. Клітковина сприяє здоровій роботі кишківника та попереджає закрепи.

Буряк містить нітрати, які покращують кровообіг, знижують артеріальний тиск і можуть підвищувати витривалість під час фізичних навантажень.

Завдяки своїм протизапальним властивостям, буряк є корисним при таких захворюваннях, як артрит і інші запальні стани.

Як їсти буряк для максимальної користі

Тертий буряк чудово підходить для салатів, вінегретів і смузі. Буряковий сік — це корисний напій, але його краще вживати в помірних кількостях.

Варений буряк є основою для багатьох класичних українських страв, таких як борщ, оселедець під шубою та бурякові салати. Його також можна додавати до гарнірів, закусок та супів.

Запечений буряк — смачний і корисний гарнір, який зберігає більше вітамінів, ніж варений. Він може бути самостійною стравою або складовою частиною салатів.

Маринований буряк є відмінним закушуванням та доповнює багато страв. А буряковий квас не тільки смачний, а й має корисні властивості.

Кому протипоказано їсти буряк

Незважаючи на численні корисні властивості, буряк має деякі протипоказання:

Сечокам'яна хвороба: Буряк містить оксалати, що можуть сприяти утворенню каменів у нирках. Цукровий діабет: Оскільки буряк містить цукор, його слід споживати помірно. Гіпотонія: Буряк знижує артеріальний тиск, тому людям з низьким тиском варто бути обережними при його вживанні. Підвищена кислотність шлунка: Буряк може викликати печію, тому людям з такою проблемою слід обмежити його вживання.

Тому перед вживанням буряка, як і будь-якого іншого продукту, слід прокунсультуватися з лікарем.

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